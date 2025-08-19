高雄優良公寓大廈18棟獲獎 陳其邁勉提升居住品質

陳其邁（左）頒獎給優良公寓大廈（中），右為工務局長楊欽富。（記者葛祐豪翻攝）

2025/08/19 12:19

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市今年度優良公寓大廈評選，歷經初選及複選，共有18棟大樓獲獎，今（19）日由市長陳其邁頒獎表揚，他強調市府持續舉辦優良公寓大廈評選，有助提升社區居住品質。

高雄市優良公寓大廈評選活動，由工務局成立初選小組進行書面審核，審核後進入複選的大樓，由公協會建築及管理實務專家、市府委員組成的複審委員會到現場複評。

今年度優良公寓大廈評選結果，雄青組由皇苑御之苑大樓、協勝發謙翠大樓獲得特優獎；美術君御大樓、森風景大樓獲得優等獎；達麗漾CITY、鳳凰頌社區獲得優質獎；耘川、保泰逸居、M+大樓、心灣LRT大樓獲得評審鑑賞獎；雄勇組由國王1號院大樓、遠見御苑獲得特優獎；圓山硯大廈、博愛滙大樓獲得優等獎，堅山三川大樓、福懋圓方獲得優質獎，太普上新光大廈、漫光蒙梭大廈獲得評審鑑賞獎。

工務局長楊欽富指出，今年得獎的大樓，對社區裝置電動車充電樁、太陽光電、安全感應設備採用E化管理平台、自動化系統、雲端保全等種種減碳作為，已成為社區核心共識，並舉辦多樣性交流活動，提升住戶向心力，更有管委會募集資源，發放弱勢關懷戶。

