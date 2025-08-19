棒球不分顏色！蔡其昌「越轄辦案」 台東體中風災修復有望

台東體中棒球訓練場在日前楊柳颱風時受損嚴重，樂天桃猿隊的「綠島潛水艇」陳世展發文求助中職會長蔡其昌後，獲得教育部允諾補助好消息。（記者劉人瑋翻攝）

2025/08/19 12:15

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東體中在日前楊柳颱風時受損嚴重，還是樂天桃猿隊的「綠島潛水艇」陳世展發文求助，隨後，台中綠營立委、中華職業棒球大聯盟會長蔡其昌立即留言會處理，同時也喚來台東許多政治人物關心，昨深夜，換蔡其昌發文，教育部將進行修復補助，自己被稱「越轄辦案」，但「棒球沒有地域之分、沒有顏色之別」。此舉收獲許多好評，當然也有更多棒球問題此時提出求助。

蔡其昌發文:「有關世展選手反映台東體中棒球訓練場因颱風受損的問題，教育部稍早已經回覆我，修復預算將進行補助，重建應該沒問題。這真是太好了！

蔡其昌表示，「我知道，有許多球迷留言告訴我棒球的大小事，笑稱會長這是『越轄辦案』，但棒球是我一生最熱愛的，它沒有地域之分，也沒有顏色之別。只要我還能盡一份心力，我就會努力去做。能夠替體育、替基層盡一點點力量，對我而言都是甘之如飴！」

蔡其昌發文不久，這次換陳世展表達感謝，但隨後求助也是跟著出現，包括東石高中棒球隊要修復打擊場，蔡其昌也表示已反映。

陳世展以關心母校的熱切心情發文，喚出蔡其昌重視及幫助，隨後台東許多政治人物也跟進，如今早身為台東人的綠營立委陳瑩也帶著教育部人員視察台東體中操場、牛棚，蔡其昌表達協助時，藍營立委黃建賓也表示過去電教育部、要求修復，但完全無選票問題的蔡其昌則是第一時間跳出協助，唯一有關聯的則是中職會長身分，因這點也收獲許多網友好評。

台東體中受損嚴重，如今傳出在蔡其昌等立委協助下教育部將補助修繕。（資料照）

