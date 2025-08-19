捷運三鶯線工程進度逾92.5％ 29輛列車全數抵台

捷運三鶯線已展開各項測試作業，朝年底完工的目標邁進。（新北捷運局提供）

2025/08/19 11:45

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市捷運三鶯線如火如荼施工中，目前工程進度達92.52%，由義大利設計、日本製造的三鶯線列車，最後3輛在今（19日）凌晨運抵三峽捷運機廠，全線共29輛列車全數報到，將密集展開各項測試作業，朝年底完工的目標邁進。

新北市捷運工程局局長李政安指出，三鶯線列車全面運抵台灣，代表捷運建設從「硬體建置」邁入「整合驗證」階段，由義大利設計、日本製造的三鶯線列車，歷經2年製作與分批運送，最後3列車順利來台，加入測試行列。

請繼續往下閱讀...

他說，列車測試大致分成7大步驟，包含靜態測試、車輛對地面通訊功能及品質測試、安全速限測試、低速自動駕駛測試、模擬營運狀況下的自動駕駛測試、全系統整合測試以及全系統穩定性測試。

李政安表示，三鶯線列車去年9月開始上主線展開動態測試，今年4月LB04站（橫溪）至LB08站（鶯歌車站），已進入模擬營運狀態的無人自動駕駛動態測試，目前LB01站（頂埔）到LB04站（橫溪），以及LB08站（鶯歌車站）到LB12站（鶯桃福德）之間，已供電進行低速自動駕駛及號誌功能測試，接續進行全線動態測試，預計年底完成全線系統穩定性測試，總計需要完成13萬個個項目測試後，確認列車行駛安全無虞，才能安排初勘、履勘作業，為通車做好準備。

捷運三鶯線全線共29輛列車全數報到。（新北捷運局提供）

捷運三鶯線最後3輛列車今天凌晨運抵台灣。（新北捷運局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法