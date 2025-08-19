全國首例！竹市廢污水自治條例8/22生效

竹市廢污水自治條例經環境部審查核定，22日生效。（市府提供）

2025/08/19 11:53

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕全國首例！《新竹市廢水及污水排放管理自治條例》4日經環境部審查核定通過，不僅為廢污水自治條例的全國首例，更是守護新竹市飲用水與灌溉水源的重要里程碑，自治條例將於20日公布、22日生效，後續自治條例以「源頭管理」與「分期分區管制」為核心，將訂定《新竹市廢水及污水排放管理自治條例推動委員會設置及運作辦法》，持續推動自治條例進程，確保民眾飲水安全。

市府表示，乾淨的水資源是城市永續發展與民眾健康的基礎，本自治條例是依據110年12月18日地方性公民投票通過之公投案主文訴求所研擬，並經市議會三讀通過。

環保局表示，自治條例公布後，所訂推動委員會設置及運作辦法，將由市長擔任主任委員，並納入水利、環境工程、生態與河川復育等領域專家學者，以及開放民眾與民間團體提出建議，確保制度充分反映在地需求，確保政策透明、社會參與及專業兼具，達到公私合作，推動淨零綠生活的目標。

環保局說，市府後續將依自治條例，以「分期分區」方式管理廢污水排放，明定不得排放廢水及污水於取水口上游，亦明定違反排放管制罰則，嚇阻不肖業者不當排放行為。同時配合公共污水下水道接管工程，逐步落實廢污水排放管理制度，保障民眾飲水與農業灌溉水源的安全。

環保局補充，自治條例核定是新竹市守護水源的重要起點，後續市府將依計畫分階段落實各項管制作業與稽查工作，並透過專業委員會機制，確保制度能持續精進。市府將與社會各界攜手，從制度落實到日常監管，全方位守護乾淨水源。

