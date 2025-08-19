為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    台灣好行逐步換新塗裝 移動博物館中南東巡迴8月開跑

    台灣好行車體塗裝加強辨識度與方向感。（交通部觀光署提供）

    台灣好行車體塗裝加強辨識度與方向感。（交通部觀光署提供）

    2025/08/19 11:38

    〔記者蔡昀容／台北報導〕交通部觀光署年初發表「台灣好行」品牌識別系統3.0版，逐步換裝展現於台灣好行車體及候車亭。觀光署夏秋策劃「台灣好行移動博物館」，將台灣好行車體改造為大型行動展間，融合藝術、設計、互動，提供民眾旅遊情報，8至11月巡迴中、南、東部。

    觀光署指出，「移動博物館」規劃四大展區：品牌3.0展區呈現升級後的旅遊美學，以新塗裝和特色候車亭展現「安心感」、「簡約美」與「慢移動」精神；低碳行旅區介紹全國超過80條台灣好行串聯路線，涵蓋九份、日月潭、墾丁、花東縱谷、澎湖等；北回歸線展區以「23.5°綠寶石」視角探索自然生態與地景；「觀光100亮點」則揭示如何搭台灣好行暢遊各地觀光亮點。

    活動現場規劃互動遊戲，包括與「喔熊司機」合影打卡、體驗公車窗景、翻閱串遊地圖尋找靈感。每場次皆可索取限量「窗景明信片」，拍照上傳打卡抽獎，獎項包括美食餐券、便利商店商品卡等，每人每場次限抽一次，數量有限送完為止。

    觀光署表示，除品牌識別全面升級，亦同步啟動車輛新塗裝與特色候車亭設置。今年10月31日前，全台逾60條路線使用電子票證（含電子支付）可享半價優惠；花蓮地區4條路線更提供票價全免優惠。

    「台灣好行移動博物館」巡展首站至嘉義阿里山牛埔仔愛情大草原「阿里山23.5˚浪漫Sense」，時間是8月30日至31日，台東都歷遊客中心「月光．海音樂會」9月8日、9日 ，屏東濱灣碼頭「Light One Bike」10月18日、19日，南投日月潭「日月潭花火節」11月15日、16日。

    台灣好行候車亭逐步換裝為品牌識別系統3.0。（交通部觀光署提供）

    台灣好行候車亭逐步換裝為品牌識別系統3.0。（交通部觀光署提供）

