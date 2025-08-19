松山機場降低航空油料含硫量 排放硫氧化物10年間減少51％

台北市環保局表示，為減少松山機場排放的空氣污染物，環保局主動與航空燃油供應商協調，要求自主改善並降低油料的含硫率（環保局提供）

2025/08/19 12:51

〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市環保局今（19）日表示，為減少松山機場排放的空氣污染物，環保局主動與航空燃油供應商協調，要求自主改善並降低油料的含硫率。根據環保局統計，今（114）年松山機場的航空燃油含硫量油品檢測結果439 ppm，除遠低於管制標準（2000ppm），也較協調前減少51%，換算後減少近14.22噸的硫氧化物排放。

環保局指出，松山機場是北市重要交通樞紐，而松山機場排放的硫氧化物占全市移動污染源的5成以上，飛機起降時排放的空氣污染物（如硫氧化物、氮氧化物和懸浮微粒等）會影響空氣品質，其中，硫氧化物會刺激呼吸道，容易引發咳嗽、氣喘、肺炎等疾病，還會和空氣中的水分反應形成酸雨，破壞生態及環境。

請繼續往下閱讀...

環保局說明，自104年就與航空燃油供應廠商（中國石油、台塑石化）協商，要求降低航空燃油含硫量不得超過1000 ppm，並不定期至油料供應商進行油品的抽測、採樣及分析。依據今（114）年6月檢測結果顯示，松山機場航空燃油含硫量從協商前的平均900ppm已降至439 ppm，較協商前減少51%，減少了14.22噸的硫氧化物排放。

此外，環保局也於111年將松山機場劃設為「空氣品質維護區」，加嚴管制車輛廢氣，要求柴油大客車、小貨車與燃油機車，須取得優級自主管理標章及完成排氣定期檢測。管制後，松山機場空維區內柴油車自主管理標章取得率及機車定檢率皆提升至99%；另經比對管制前後北市空氣品質監測車的數據，細懸浮微粒（PM2.5）由17.2 μg/m³降至14.4 μg/m³，改善約16%。透過平面車輛管制與航空燃油品質的雙軌控管，多方位提升機場周邊環境的空氣品質。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法