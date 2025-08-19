華語教師「3個月1聘」如同免洗筷 高教工會籲大學落實勞基法保障

高教工會今（19）日開記者會，為華語教師爭取權利，直指華語教師「低勞權、低保障、低薪資」如同免洗筷。（高教工會提供）

〔記者林曉雲／台北報導〕大專院校推行華語教學逾10年，高教工會今（19）日開記者會為華語教師爭取權利，指華語教師「低勞權、低保障、低薪資」如同免洗筷，多所國立大學甚至採取「3個月1聘」方式，依開課狀況隨時「調整」是否續聘，在新冠疫情期間，更有學校片面終止聘僱，造成大量華語教師失業，影響數千名華語教師工作權，學校甚至拒絕依法發給非自願離職證明，造成華語教師無法申請失業給付，呼籲大學應落實勞基法保障，勿心存僥倖違法。

高教工會主任林柏儀表示，目前超過60所大學設立的華語教學中心，長期以編制外人員方式聘用專任及兼任華語教師，不受教師法保障，也未落實勞基法保障，教師單憑對華語教學的熱愛苦撐，學校以課程一期3個月為由，一次只發3個月聘書，這一期課程結束教師即失業，且未有任何資遣費及補償，但華語教學中心開課有穩定需求，許多教師在同一間學校連續教學多年，卻依然只能拿到3個月1聘的契約，兩期課程間還必須被放「無薪假」，也沒有依年資累計的特休假，校方未替華語教師提撥勞工退休金的狀況相當普遍。

前遠東科大副校長余伯泉表示，華語教師被當成免洗筷，在高教工會持續倡議下，去年勞動部明確認定，華語教師屬於「勞動基準法」適用對象，教育部去年底也發函各大專院校，指示應確實保障華語教師的法定權益，勞動部亦針對各校提出的疑義逐一回應，製作「華語教師適用勞動基準法相關法規問題反映彙整表」，經教育部發函予各大學回報如何落實保障華語教師，校方不該有僥倖心態。

高教工會執秘張志綸表示，工會接獲多所學校華語教師投訴，校方在接獲教育部及勞動部指導後仍不守法，繼續以定期契約聘任，甚至教師提出質疑後，以「不排課」剝奪其收入，華語教師早已適用勞基法，重點在於「落實」而非「開始適用」，工會呼籲設有華語教學課程的各大學應「落實」勞基法，否則工會將一一發動檢舉，以保障華語教師的勞動尊嚴。

