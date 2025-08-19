為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    「潮台北」8/25登場！推雙層觀光巴士 享受車上現場爵士樂

    「潮台北 TRENDY TAIPEI」於8月30日至31日推出限定雙層觀光巴士「潮！專車」，每日共5班次免費搭乘。（圖由北市文化局提供）

    「潮台北 TRENDY TAIPEI」於8月30日至31日推出限定雙層觀光巴士「潮！專車」，每日共5班次免費搭乘。（圖由北市文化局提供）

    2025/08/19 11:57

    〔記者孫唯容／台北報導〕「潮台北 TRENDY TAIPEI」將在8月25日至9月7日展開，台北市將舉辦為期14天，橫跨大型演唱會、國際論壇、現場音樂表演及主題展覽等14項豐富活動，並於8月30日至31日推出限定雙層觀光巴士「潮！專車」，每日共5班次免費搭乘，專車自台北101啟程，沿路行經松山文創園區，最終抵達台北流行音樂中心參加「JAM JAM ASIA 亞洲音樂節」，車上特別安排「台北爵士大樂隊」及「Open up！新星」帶來現場演出，讓旅程從上車開始就充滿節奏感。

    文化局表示，「潮！專車」每日將提供5班次，分別安排豐富的音樂表演；8月30日的不同班次中，創作歌手李晉瑋G.WeiLee與高真TRU將帶來都會男聲真摯的現場演唱；8月31日則由新生代女聲DENA與偶像團體C.T.O成員薛恩Sean活力登場。同時，台北爵士大樂隊將於部分班次進行駐車即興演奏，打造多元且充滿驚喜的音樂饗宴，乘客不僅能近距離目睹新銳歌手及專業樂團的精湛表現，更能隨著巴士移動於城市節奏中，深刻體驗台北時尚、多元、活力之都會特質。

    文化局蔡詩萍局長表示，「潮台北TRENDY TAIPEI」希望透過免費專車與音樂活動，讓民眾與旅客共同感受台北的多元與創新，也致力打造兼具觀光、文化與藝文氣息的城市體驗，期待「潮台北 TRENDY TAIPEI」串聯城市能量，吸引廣大市民參與，展現台北不斷進化的都會精神與流行文化推動力。

    2025潮台北 TRENDY TAIPEI活動主題以「TRENDY TAIPEI：IT’S NOW」為號召，傳達當下、熱鬧的音樂氛圍，整體策劃圍繞「演唱會經濟」、「產業趨勢」、「城市行動」3大領域，涵蓋音樂、藝術、視聽、科技、遊戲、時尚等6項議題。活動從8月25日至9月7日連續14天，超過150場次音樂表演、39場次專業論壇以及從南到北全城響應的城市行動。

    專車自台北101啟程，沿路行經松山文創園區，最終抵達台北流行音樂中心參加「JAM JAM ASIA 亞洲音樂節」。（圖由北市文化局提供）

    專車自台北101啟程，沿路行經松山文創園區，最終抵達台北流行音樂中心參加「JAM JAM ASIA 亞洲音樂節」。（圖由北市文化局提供）

    8月30日的不同班次中，創作歌手李晉瑋G.WeiLee與高真TRU將帶來都會男聲真摯的現場演唱；8月31日則由新生代女聲DENA與偶像團體C.T.O成員薛恩Sean活力登場。（圖由北市文化局提供）

    8月30日的不同班次中，創作歌手李晉瑋G.WeiLee與高真TRU將帶來都會男聲真摯的現場演唱；8月31日則由新生代女聲DENA與偶像團體C.T.O成員薛恩Sean活力登場。（圖由北市文化局提供）

