台中68處路口科技執法 事故死傷較去年同期減少近400人

台中市在68處路口設置科技執法取締交通違規，路口科技執法盯上的違規行為以「不依標誌標線號誌行駛」最多。（警方提供）

2025/08/19 12:50

〔記者許國楨／台中報導〕台中市民近期開車、騎車經過路口時，可能都會發現「科技執法」身影，從去年起，台中市警局陸續在68處易肇事路口啟用科技執法，今年1至7月數據也出爐，除交通事故件數大幅下降，死傷人數更是減少了近400人，顯示這些「電子眼」除發揮守護交通力量，也保障了生命安全。

市警局交通大隊統計，今年1至7月共取締各類交通違規23萬6421件，雖然數字看起來驚人，但與去年同期相比，全市交通事故從1599件降到1083件，少了516件，死傷人數也減少398人，整體下降幅度達37.4%，對市民來說，「少一場事故，就少一個家庭破碎」，這樣的改變最有感。

請繼續往下閱讀...

另被科技執法盯上違規行為，以「不依標誌標線號誌行駛」最多，短短7個月就取締了18萬5177件，其次是「闖紅燈」5萬452件，第三則是「車輛未停讓行人」792件，警方表示，這些違規都是造成嚴重事故的主因，因此鎖定加強取締，效果立竿見影。

在成效最顯著路口中，大里區環中東路與德芳南路口、沙鹿區三民路與台灣大道路口、北區太原路與崇德路口，以及北區中清路與五權路口，事故件數明顯減少，市警局將持續爭取經費，推動建置各項科技執法設備，結合道路工程改善及交通安全宣導，守護市民交通安全。

市警局長吳敬田強調，科技執法目的不是要開出罰單，而是要促請用路人養成遵守交通規則良好習慣，從根源導正錯誤駕駛習慣，才能大幅降低交通事故發生。

台中市在68處路口設置科技執法取締交通違規，路口科技執法盯上的違規行為以「不依標誌標線號誌行駛」最多，其次是闖紅燈。（警方提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法