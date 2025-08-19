為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    好市多、無印良品自有品牌出包！ 碎辣椒片、魷魚片遭邊境攔截

    好市多自有品牌「印度碎辣椒片」（Kirkland Signature）被檢出農藥殘留超標。（食藥署提供）

    好市多自有品牌「印度碎辣椒片」（Kirkland Signature）被檢出農藥殘留超標。（食藥署提供）

    2025/08/19 11:25

    〔記者邱芷柔／台北報導〕知名通路好市多（Costco）與無印良品（MUJI）進口食品雙雙出包！衛福部食品藥物管理署今（19日）公布最新邊境查驗結果，其中好市多自印度進口的「碎辣椒片」被檢出農藥殘留超標，無印良品進口的日本魷魚片則檢出磷酸鹽過量，違規產品均遭邊境攔截。

    好市多熱銷的自有品牌「印度碎辣椒片」（Kirkland Signature）這回踢到鐵板。食藥署北區管理中心主任鄭維智表示，好市多股份有限公司進口的印度碎辣椒片檢出農藥氟派瑞0.6ppm，超過法規容許量0.4ppm，全批共305.64公斤必須在邊境退運或銷毀。食藥署也將好市多進口產品的邊境查驗由一般抽批調整為加強抽批，抽驗比例將提高為20%至50%。

    無印良品自有品牌也爆違規，進口的日本「魷魚片」檢出磷酸鹽含量高達每公斤20公克，不僅是魷魚天然值4.6公克的4倍以上，更超過法規標準3公克近7倍，全批共6.6公斤依規定退運或銷毀，食藥署也針對業者進口產品由一般抽批改為加強抽批，未來抽驗比例提高至20%至50%。

    鄭維智說，業者資料顯示魷魚本身含有磷酸鹽，且製程中也有額外添加，但未說明添加量，因檢出值明顯超標，判定不符規定。磷酸鹽雖屬合法食品添加物，常用於保水和調整口感，但須嚴格限量，這也是台灣無印良品近3年來首度在進口「調製水產品」檢驗不合格。

    最新邊境查驗共有16批產品違規，問題多集中於農藥殘留，包括日本鮮蜜瓜3批、韓國結球萵苣、南非鮮柑橘、西班牙百里香、美國水蜜桃、印度碎辣椒片，以及越南的新鮮青江菜和青花菜。另有印尼花生2批檢出甜味劑不符規定，印尼波紋龍蝦被驗出動物用藥殘留。值得注意的是，越南黑胡椒粒有2批違規，一批檢出非法著色劑蘇丹色素4號，另一批則因農藥殘留超標違規。

    鄭維智補充，統計近半年（今年2月11日至8月11日），越南黑胡椒共報驗52批，其中5批不合格，不合格率達9.6%，原因包括檢出蘇丹色素及農藥殘留，食藥署已自2024年4月起已對越南黑胡椒實施100%監視查驗，須經檢驗合格後才能輸入。

    無印良品進口的日本魷魚片則檢出磷酸鹽過量。（食藥署提供）

    無印良品進口的日本魷魚片則檢出磷酸鹽過量。（食藥署提供）

