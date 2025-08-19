為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    整週高溫35度！ 中南部午後注意短延時豪雨

    未來1週各地高溫炎熱。（圖由中央氣象署提供）

    未來1週各地高溫炎熱。（圖由中央氣象署提供）

    2025/08/19 11:09

    〔記者林志怡／台北報導〕未來1週仍是高溫炎熱，有午後雷陣雨的天氣。中央氣象署指出，接下來各地白天高溫將落在31到35度間，且今明2天較容易有旺盛的午後雷陣雨發展，南部地區、中部山區需防範局部短延時豪雨出現，週四、週五午後雷陣雨範圍稍微縮小，但週六至下週一需注意水氣增加。

    中央氣象署預報員林定宜說明，今明2天台灣周邊水氣較多，夜晚至清晨西半部沿海地區有零星短暫陣雨，且受到高空冷心低壓影響，午後雷陣雨發展機率較高，各地上半天多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，尤其西半部地區、各地山區有局部大雨，南部地區、中部山區可能有局部短延時豪雨出現。

    週四、週五雖高空冷心低壓遠離，各地降雨稍有減少，但午後西半部地區、東半部山區仍有局部短暫雷陣雨，且清晨至上午西半部地區因海陸風輻合，有零星短暫雨出現。

    林定宜說，週六至下週一則因為台灣南邊有低壓擾動通過，周邊水氣再度增加，各地多雲到晴，午後西半部地區跟東半部山區有局部短暫雷陣雨，且較靠近熱帶擾動的東南部地區、恆春半島有不定時的短暫陣雨，至於這處熱帶擾動是否有機會進一步發展，有待後續觀察。

    此外，林定宜提到，位於琉球周邊的熱帶性低氣壓目前尚未增強為颱風，預計持續向北進行，後續情況有待觀察，位於南海的熱帶擾動則已經進入陸地區域，比較沒那麼容易繼續發展，關島附近海面的低壓系統也還有不確定性，目前來看，未來1週還未有颱風生成的跡象。

    未來1週降雨預報示意圖。（圖由中央氣象署提供）

    未來1週降雨預報示意圖。（圖由中央氣象署提供）

