西拉雅行動旅服 遊客互動有獎品

穿黃色背心的行動旅服員提供熱點分享，遊客加入西拉雅粉絲還有小獎品。（西拉雅提供）

2025/08/19 11:29

〔記者楊金城／台南報導〕西拉雅行動旅服超貼心，讓旅客在西拉雅旅遊都能感受到溫暖與驚喜，現在和旅服員互動還有小獎品。

西拉雅國家風景區管理處為提升旅客服務品質與接待國際遊客能力，舉辦「行動旅服暨雙語教育訓練」培訓旅服人員即時服務能力，並加強雙語溝通技巧，打造友善且國際化的觀光環境。

現有2條行動旅服路線，以景點「官田遊客中心」及「八田與一紀念園區」周邊為主；官田遊客中心西拉雅大草原有屢獲國際設計大獎的公共藝術「Tabe! Tabe! 仙境西拉雅」，遊客中心內也有藝術家謝東哲的「山水之羽」藝術牆；在八田與一紀念園區的故居群中，阿部宅裡有「知樂堂琴齋」展覽，赤堀宅則有日式蔦町和菓子店。

西拉雅行動旅服人員身著亮眼的黃色背心，印有行動旅服的LOGO「問i」，遇到遊客會主動提供網路熱點分享讓您打卡、推薦最棒旅遊行程，協助遊客輕鬆暢遊西拉雅，即日起與西拉雅行動旅服人員拍照，並追蹤西拉雅Facebook粉絲專頁或Instagram粉絲專頁，就可獲得好物嘉義縣大埔巧包豆或東山咖啡或瓜瓜園地瓜酥等，更加碼和行動旅服人員玩互動遊戲「比大小」更可獲贈限量西拉雅刺繡帽1頂，送完為止。

西拉雅管理處處長許主龍說，透過行動旅服與雙語教育訓練，不僅提升人員專業素養，也深化西拉雅推動「深度旅遊、友善服務、國際接軌」的目標，讓每位旅客在西拉雅都能感受到溫暖與驚喜。

遊客找穿黃色背心的行動旅服員玩遊戲比大小，旅程中的小驚喜。（西拉雅提供）

