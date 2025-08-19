為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    西拉雅行動旅服 遊客互動有獎品

    穿黃色背心的行動旅服員提供熱點分享，遊客加入西拉雅粉絲還有小獎品。（西拉雅提供）

    穿黃色背心的行動旅服員提供熱點分享，遊客加入西拉雅粉絲還有小獎品。（西拉雅提供）

    2025/08/19 11:29

    〔記者楊金城／台南報導〕西拉雅行動旅服超貼心，讓旅客在西拉雅旅遊都能感受到溫暖與驚喜，現在和旅服員互動還有小獎品。

    西拉雅國家風景區管理處為提升旅客服務品質與接待國際遊客能力，舉辦「行動旅服暨雙語教育訓練」培訓旅服人員即時服務能力，並加強雙語溝通技巧，打造友善且國際化的觀光環境。

    現有2條行動旅服路線，以景點「官田遊客中心」及「八田與一紀念園區」周邊為主；官田遊客中心西拉雅大草原有屢獲國際設計大獎的公共藝術「Tabe! Tabe! 仙境西拉雅」，遊客中心內也有藝術家謝東哲的「山水之羽」藝術牆；在八田與一紀念園區的故居群中，阿部宅裡有「知樂堂琴齋」展覽，赤堀宅則有日式蔦町和菓子店。

    西拉雅行動旅服人員身著亮眼的黃色背心，印有行動旅服的LOGO「問i」，遇到遊客會主動提供網路熱點分享讓您打卡、推薦最棒旅遊行程，協助遊客輕鬆暢遊西拉雅，即日起與西拉雅行動旅服人員拍照，並追蹤西拉雅Facebook粉絲專頁或Instagram粉絲專頁，就可獲得好物嘉義縣大埔巧包豆或東山咖啡或瓜瓜園地瓜酥等，更加碼和行動旅服人員玩互動遊戲「比大小」更可獲贈限量西拉雅刺繡帽1頂，送完為止。

    西拉雅管理處處長許主龍說，透過行動旅服與雙語教育訓練，不僅提升人員專業素養，也深化西拉雅推動「深度旅遊、友善服務、國際接軌」的目標，讓每位旅客在西拉雅都能感受到溫暖與驚喜。

    穿黃色背心的行動旅服員提供熱點分享，遊客加入西拉雅粉絲還有小獎品。（西拉雅提供）

    穿黃色背心的行動旅服員提供熱點分享，遊客加入西拉雅粉絲還有小獎品。（西拉雅提供）

    遊客找穿黃色背心的行動旅服員玩遊戲比大小，旅程中的小驚喜。（西拉雅提供）

    遊客找穿黃色背心的行動旅服員玩遊戲比大小，旅程中的小驚喜。（西拉雅提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播