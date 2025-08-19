為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    農田寶可夢！苗栗場研發黑囊食蟎瓢蟲專剋紅蜘蛛 助木瓜用藥減半

    食蟎瓢蟲成蟲（左）與三齡及初齡幼蟲（右）正在捕食二點葉蟎雌成蟎。（苗栗農改場提供）

    食蟎瓢蟲成蟲（左）與三齡及初齡幼蟲（右）正在捕食二點葉蟎雌成蟎。（苗栗農改場提供）

    2025/08/19 11:06

    〔記者楊媛婷／台北報導〕台灣春夏天氣炎熱，木瓜常有紅蜘蛛等病蟲害導致葉片枯黃、影響果實品質，農業部苗栗農業改良場透過以蟲治蟲模式，以「黑囊食蟎瓢蟲」專剋紅蜘蛛，並建立大量飼養模式，田間試驗顯示，紅蜘蛛數量大減，每顆木瓜都頭好壯壯，生長態勢良好。

    俗稱紅蜘蛛的木瓜葉蟎隨氣溫增加，密度就會開始上升，甚至4天就可繁殖一世代，初期若未防治，紅蜘蛛族群就會快速擴大，最後導致木瓜植株受影響，最後產量大幅下降，農民通常都大量施藥防治，但往往最後只會讓葉蟎產生抗藥性。

    苗栗農改場近期研發一專吃葉蟎的天敵昆蟲黑囊食蟎瓢蟲，該瓢蟲壽命超過2個月，成蟲每天可吃150隻到300隻葉蟎，幼蟲也同樣會捕食葉蟎，並且施放簡單，也不用搭配其他資材，就可以消滅紅蜘蛛。

    苗栗場表示，去年底到今年初在嘉義水上鄉的慣行木瓜溫室進行田間試驗，釋放3500隻，使用黑囊食蟎瓢蟲的木瓜田施用藥物減少一半以上，效果顯著；今年3月到5月期間，也在苗栗的有機木瓜園測試預先導入食蟎瓢蟲，自木瓜苗定植約2週開始隔週釋放瓢蟲共計2500隻，同時搭配定期移除苗床範圍雜草，也成功防治；苗栗場表示，希望藉由推廣該瓢蟲，透過天敵昆蟲模式減少田間用藥、維護食安，也讓農民的心血不要被紅蜘蛛吃光，進而保障農民收益。

    苗栗場提醒，阿巴汀及芬普尼對食蟎瓢蟲具有致死性，農民若使用該瓢蟲，須於施藥後隔3至7天再進行釋放。

    木瓜常有紅蜘蛛病害，食蟎瓢蟲專吃紅蜘蛛。（苗栗農改場提供）

    木瓜常有紅蜘蛛病害，食蟎瓢蟲專吃紅蜘蛛。（苗栗農改場提供）

