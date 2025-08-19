宜蘭情人節8/29起連3天嗨唱龍潭湖 15組卡司曝光

宜蘭情人節29日起連3天嗨唱龍潭湖，15組超強卡司曝光。（圖由宜蘭縣政府提供）

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭年度盛事之一的情人節活動，29日將在礁溪龍潭湖登場，一連3天除有水舞演出外，還有3場夜間演唱會，包括流行音樂、經典民歌及台語歌曲表演，邀請金曲歌手持修、柏霖、許富凱及草屯囝仔、金智娟（娃娃）等超強卡司登台。

被譽為「蘭陽十二勝之一」的龍潭湖風景特定區，在中央補助下，縣府陸續投入2億多元進行全區升級，歷經8期改善工程，完成景觀植栽、生態化湖岸融入地景及相關公共設施。

宜蘭縣政府工商旅遊處表示，2020年曾在龍潭湖舉辦情人節活動，創下14.8萬人潮，暌違5年再度選址龍潭湖，除讓民眾感受升級後的設施及環境，再次帶動地方觀光外，也助有情人終成眷屬。

工旅處指出，活動時間為29至31日、每晚7點至12點，現場除運用地景與湖域，打造浪漫氛圍的光影裝置藝術外，還會以龍潭湖域與綠茵周遭為主場域，設置1座浪漫鵲橋，29日開幕當天6點半將舉辦點燈儀式，並搭配煙火秀及水舞演出。

工旅處表示，一連3天晚上8點分別有流行音樂、經典民歌及台語金曲演唱會，29日邀請原子少年FEniX、陳華、柏霖、阿布絲、持修演出；30日為金智娟、林隆璇、王海玲、李明德、范怡文；31日是許富凱、草屯囝仔、楊肅浩、陳孟賢、翁鈺鈞等人獻唱。

活動現場有設置情人告白趣味專區，邀請民眾大聲說愛，現場還安排街頭藝人表演，包含扯鈴、氣球、歌手及魔術等，水舞演出則是每30分鐘1場，另有環湖市集及好食好物專區。

