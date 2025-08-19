中市推偏鄉幸福巴士 審計處︰大梨山營運車輛僅6輛太少

台中市審計處認為交通局大梨山幸福巴士營運量數不足，要求改善。（市府提供）

2025/08/19 11:30

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市推偏鄉幸福巴士，審計部台中市審計處表示，市府要改善偏鄉公共運輸不足問題，但是經審核，梨山幸福巴士彈性路線需求增加及直達市區的緊急就醫路線尚未通車，亟待檢討改善；市議員古秀英則希望部落需要幸福巴士促進觀光，希望市府能增加幸福巴士營運的車輛。

台中市交通局表示，2021年針對和平區梨山里及平等里區域內，推動梨山幸福巴士，透過在地人服務在地人，輔導梨山社區發展協會合法轉型市區汽車客運業，補足梨山地區公共運輸最後一哩路，今年再擴展至和平區大安溪沿線的達觀里及自由里。

台中市審計處表示，交通部辦理公路公共運輸服務升級計畫，補助偏鄉地區推廣小黃公車及幸福巴士，2024偏鄉地區公路公共運輸空間服務涵蓋率的目標值為92％，但是和平區公共運輸涵蓋率為81.78％，未達目標值，其中以中坑里33.33％最低。

審計處表示，中市府雖持續推動梨山幸福巴士2.0需求反應式服務，但彈性路線需求持續增加，去年度營運車輛僅6輛，亟待輔導業者增加服務量能。

市議員古秀英表示，大梨山在地民眾因地方偏遠，就學、就業及就醫都很不方便，幸好市府有推出幸福巴士，但是還有很多部落有需求，希望市府能增加幸福巴士，滿足在地需求。

交通局表示，梨山幸福巴士現透過招募在地駕駛，輔導車輛合法轉型成為市區公車，今年8月已招募共計9位駕駛、7輛車加入服務；近期梨山社區發展協會營運狀況逐漸穩定，交通局也持續邀集各相關單位研擬商討可行營運模式與路線方案，並於今年7月17日正式公告直達市區路線，後續依公告結果持續推動梨山幸福巴士直達台中市區路線服務，滿足梨山民眾需求。

