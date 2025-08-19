為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    高雄車站前建國三路 速食店差點「五星連珠」

    高雄車站前的建國三路，差點形成速食店「五星連珠」奇特景象。（記者葛祐豪攝）

    高雄車站前的建國三路，差點形成速食店「五星連珠」奇特景象。（記者葛祐豪攝）

    2025/08/19 11:03

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄車站前的建國三路，因長年交通黑暗期加上高鐵只到左營站，許多店面掛出租售招牌；如今隨著高雄車站完工，似有回溫跡象，日式快餐連鎖店品牌SUKIYA正式插旗，差點形成速食店「五星連珠」奇特景象，但要重回昔日繁榮，恐怕得靠高鐵進到高雄車站。

    台鐵高雄車站歷經20年施工，沿線店家受百貨與購物中心競爭、電商興起、人口轉移等因素挑戰下，逐漸沒落，指標性店家陸續撤出，幾乎只剩速食店獨撐大局。

    房仲業者指出，高雄火車站附近有雄中及多家補習班，早年聚集許多學生及通勤人潮，後來因鐵路地下化及車站整修，陷入交通黑暗期，車站前的建國三路等於失落了20年，望眼可見「租」、「售」招牌。

    高雄車站前建國三路上的肯德基、吉野家，2009年前就開幕，麥當勞則是2012年開幕、漢堡王2019年開幕。如今隨著車站完工，日式快餐連鎖店品牌SUKIYA正式進駐，一整排約30多公尺就有5家東、西洋速食店，若非中間隔了一家租箱寄賣專門店「格子趣」，就可形成速食店「五星連珠」的奇特景象。

    不過，高雄車站旁商業大樓完工後，台鐵今年6月進行招標，僅1家投標而宣告流標，顯見業者也不看好投資效益；附近商家則表示，高雄車站一帶要重回昔日繁榮，還是得靠高鐵進到高雄車站，帶來人潮，但要等到2039年才能通車，時間真的拖太久了。

