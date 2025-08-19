為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    「可不可以放進去一點點」教團要求下架中學性教育手冊

    國教盟和台灣性教育學會今開記者會抨擊教育部國教署「中學全面性教育教學指引手冊」有10大問題。（記者林曉雲攝）

    國教盟和台灣性教育學會今開記者會抨擊教育部國教署「中學全面性教育教學指引手冊」有10大問題。（記者林曉雲攝）

    2025/08/19 11:15

    〔記者林曉雲／台北報導〕金門「精液豆漿」考卷引發爭議，中小學將於9月1日開學，國教行動聯盟和台灣性教育學會今（19）日開記者會，質疑教育部國教署7月提供全國國高中的「中學全面性教育教學指引手冊」有10大問題，開學將是災難的開始。

    台灣性教育學會前理事長、輔仁大學副教授鄭其嘉直指，該手冊花一個章節教國高中生自慰，質疑在鼓勵學生自慰；手冊甚至還放入「可不可以放進去一點點」過時的流行歌曲歌詞，作為具性暗示且負面的教學素材，在課堂上談性邀約也有性騷擾疑慮，無視邀約應由建立友誼關係開始，且要學習尊重對方。

    國教盟理事長王瀚陽質疑，該手冊一旦入校，將造成學生的隱私外洩、校安和性平通報暴增，真正該教的風險覺察、拒絕技巧、延後發生性行為反被邊緣化，國教盟支持全面性教育（CSE），但反對不合格的CSE，呼籲教育部立即中止推廣該手冊。

    台灣性教育學會理事長馮嘉玉也抨擊該手冊問題重重，包括要求學生自我揭露的隱私風險、以情慾探索取代風險管理、使用具有性暗示的教學素材、以YouTube街訪影片取代科學實證、教學缺乏評量機制、以教學指引為名卻與現行課綱脫鉤等爭議和問題，青春期女性只談月經？青春期男性只談陰莖？

    台灣性教育學會名譽理事長、台師大名譽教授晏涵文表示，聯合國教科文組織（UNESCO）的CSE（全面性教育）有8大核心概念，台灣有本土化全面性教育，健康教育也有完整課程與師資，已涵蓋CSE大多數內涵，不只教知識，還教態度，但該手冊係由性別教育研究單位編撰，未納入健康促進和健康教育專業師資，甚至還批評合格健教及健護教師為本位主義，嚴重打擊老師的專業與士氣。

    鄭其嘉也舉例，國中學習「生物學上的男性」時，陰莖是主要教導的內容，國中男生進入青春期，包皮的清潔和龜頭露出都需要教導，但該手冊此單元的教學活動設計，卻充滿性暗示的雙關語和戲謔口吻，如「滴不進是你軟，滴在外是你短」等文字，欠缺教育意義，反恐淪為學生羞辱嘲弄的語言。

    國教盟和台灣性教育學會今開記者會抨擊教育部國教署「中學全面性教育教學指引手冊」有10大問題。（記者林曉雲攝）

    國教盟和台灣性教育學會今開記者會抨擊教育部國教署「中學全面性教育教學指引手冊」有10大問題。（記者林曉雲攝）

    國教盟和台灣性教育學會今開記者會抨擊教育部國教署「中學全面性教育教學指引手冊」竟用性暗示的負面素材。（記者林曉雲翻攝）

    國教盟和台灣性教育學會今開記者會抨擊教育部國教署「中學全面性教育教學指引手冊」竟用性暗示的負面素材。（記者林曉雲翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播