「可不可以放進去一點點」教團要求下架中學性教育手冊

國教盟和台灣性教育學會今開記者會抨擊教育部國教署「中學全面性教育教學指引手冊」有10大問題。（記者林曉雲攝）

2025/08/19 11:15

〔記者林曉雲／台北報導〕金門「精液豆漿」考卷引發爭議，中小學將於9月1日開學，國教行動聯盟和台灣性教育學會今（19）日開記者會，質疑教育部國教署7月提供全國國高中的「中學全面性教育教學指引手冊」有10大問題，開學將是災難的開始。

台灣性教育學會前理事長、輔仁大學副教授鄭其嘉直指，該手冊花一個章節教國高中生自慰，質疑在鼓勵學生自慰；手冊甚至還放入「可不可以放進去一點點」過時的流行歌曲歌詞，作為具性暗示且負面的教學素材，在課堂上談性邀約也有性騷擾疑慮，無視邀約應由建立友誼關係開始，且要學習尊重對方。

國教盟理事長王瀚陽質疑，該手冊一旦入校，將造成學生的隱私外洩、校安和性平通報暴增，真正該教的風險覺察、拒絕技巧、延後發生性行為反被邊緣化，國教盟支持全面性教育（CSE），但反對不合格的CSE，呼籲教育部立即中止推廣該手冊。

台灣性教育學會理事長馮嘉玉也抨擊該手冊問題重重，包括要求學生自我揭露的隱私風險、以情慾探索取代風險管理、使用具有性暗示的教學素材、以YouTube街訪影片取代科學實證、教學缺乏評量機制、以教學指引為名卻與現行課綱脫鉤等爭議和問題，青春期女性只談月經？青春期男性只談陰莖？

台灣性教育學會名譽理事長、台師大名譽教授晏涵文表示，聯合國教科文組織（UNESCO）的CSE（全面性教育）有8大核心概念，台灣有本土化全面性教育，健康教育也有完整課程與師資，已涵蓋CSE大多數內涵，不只教知識，還教態度，但該手冊係由性別教育研究單位編撰，未納入健康促進和健康教育專業師資，甚至還批評合格健教及健護教師為本位主義，嚴重打擊老師的專業與士氣。

鄭其嘉也舉例，國中學習「生物學上的男性」時，陰莖是主要教導的內容，國中男生進入青春期，包皮的清潔和龜頭露出都需要教導，但該手冊此單元的教學活動設計，卻充滿性暗示的雙關語和戲謔口吻，如「滴不進是你軟，滴在外是你短」等文字，欠缺教育意義，反恐淪為學生羞辱嘲弄的語言。

國教盟和台灣性教育學會今開記者會抨擊教育部國教署「中學全面性教育教學指引手冊」竟用性暗示的負面素材。（記者林曉雲翻攝）

