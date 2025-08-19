為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    桃園平鎮新闢南京路交通規劃亂 民團：應回歸道路用地直接做人行道

    民眾反映桃園平鎮的新闢道路南京路，車道配置混亂、箭頭方向隨意標示、慢車道突然中斷，道路用地範圍內完全沒規劃人行道。（桃園市人本交通推動協會提供）

    2025/08/19 10:49

    〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市人本交通推動協會近日接到民眾反映，平鎮區新闢道路南京路的車道配置混亂、箭頭方向隨意標示、慢車道突然中斷，道路用地範圍內完全沒規劃人行道；市議員王珮毓獲悉表示，該路段對用路人有不安全疑慮，今午邀集市府交通局、養護工程處等單位會勘改善。

    協會發言人潘紫瑄說，此案建議設置人行道與汽、機車左轉專用道，呼籲市府應要求所有新闢道路強制納入完整人行道規劃，不應以退縮地取代；她強調，台灣許多地方因都市計畫或建築法規，將退縮地當作人行道「預設解方」，但實務上常變成店家外推、停車、堆貨的空間，「回歸道路用地直接做人行道」，更接近日本等先進國家做法，也更容易形成連續、可預測、免爭議的行人空間。

    「標線改造台灣路」臉書粉專也PO出網友投稿照片說到，平鎮新闢道路最誇張的是，退縮地不算在內，道路用地的範圍完全沒有人行道，重劃區通常都是各地的地政局處在處理，所以，道路常常在開發階段就缺乏交通專業的人，最後錯誤設計出來之後，大家就要花更多時間收拾殘局。

    市府地政局回應，南京路部分路段確實位於自辦市地重劃區內，路寬原為7.5公尺，拓寬後為15公尺道路，規劃有關交通號誌、標線等，是2020年經交通局等主管機關審查後通過，採比照重劃區外路段配置辦理。

    地政局表示，自辦重劃會今年7月繪製該路段標線前，為避免近期交通法令修正與原設計圖說有差異造成繪製錯誤，已謹慎再邀交通局、養工處、區公所及當地里長辦理會勘，現場主要是因爲南京路重劃區外路段，目前沒設置人行道，因此與會單位決議採行整段南京路行車標線一致性做法，繪製雙向各一車道及機車道，並提送標線圖說給交通局審查核可後，才進行繪製，並無地政機關隨便審查、重劃會隨便亂畫情形，關於民眾反映意見，已由交通局及養工處協助重劃會再針對劃設人行道研議中。

