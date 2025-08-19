竹縣六家少棒6小球員腸胃炎送醫 被迫棄菊島盃複賽

新竹縣六家國小少棒球隊赴澎湖縣參加菊島盃少棒賽，昨晚卻發生疑似「食物中毒」情事，有6名小球員上吐下瀉，複賽第1場不得已棄賽。（擷取自六家國小棒球隊粉絲團）

2025/08/19 10:40

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣六家國小少棒球隊赴澎湖縣參加菊島盃少棒賽，昨晚卻發生疑似「食物中毒」情事，有6名小球員上吐下瀉，複賽第1場不得已棄賽；校方表示，6名隊員就醫診斷為疑似腸胃炎，為學生健康著想，全隊今晚就會提前返回。

縣府教育局副局長林益洲表示，該局甫獲悉此消息，昨晚並未接獲通報，正了解狀況中。

六家國小校長林仁煥表示，少棒隊16名隊員赴澎湖參加菊島盃，昨晚外帶熱炒回民宿吃，後來有6名隊員因身體不適就醫，醫院診斷為疑似腸胃炎，是否為食物中毒，院方已採取糞便送驗；由於隊員人數不足無法繼續上場比賽，教練和師生與家長決定今晚先行返回。

六家國小少棒隊為全國棒球賽的常勝軍，六家小將在菊島盃預賽傳回捷報，歷經3天3戰，小將們在澎湖的大太陽下揮汗奮戰，打出漂亮的3連勝，用汗水和毅力拚出通往複賽的門票；沒想到卻傳出疑似腸胃炎，必須提前結束參賽，令人扼腕。

