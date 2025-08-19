年邁犬疑遭不完全絕育 新北動保處緊急手術救回一命

年邁母犬小乖疑遭不完全絕育 ，新北動保處緊急手術救回一命。（圖由動保處提供）

2025/08/19 10:28

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市動物保護防疫處中和動物之家近日救治一隻名為「小乖」的年邁母犬。雖然牠腹部留有手術疤痕，初步研判曾接受絕育手術，卻在照護期間出現外陰部膿樣分泌物及腹部異常膨大。經獸醫師診斷，懷疑為子宮蓄膿症，緊急開腹手術後，竟發現其體內殘留子宮組織，並伴隨雙側大型卵巢囊腫。所幸病灶順利切除，目前犬隻恢復良好，正等待認養。

獸醫師黃繼霆說明，「小乖」入所時，腹部留有長條手術疤痕，疑似曾接受絕育，故未安排再次手術。不過，近期由動保員文季嬌照護期間，發現其腹部異常膨大，且外陰部有膿樣分泌物。初期施予抗生素治療一週後無明顯改善，立即安排開腹手術，發現過去可能僅接受不完全絕育手術，導致組織殘留進而引發嚴重病變。手術當下已完整切除子宮與卵巢殘留組織，術後犬隻恢復良好，健康狀況穩定。

請繼續往下閱讀...

動保處長楊淑方表示，借此案例提醒飼主，對於曾接受過絕育手術的動物，仍須持續留意生殖系統相關異常症狀，尤其是老年犬貓，若出現陰部異常分泌物、腹部腫大或精神食慾變差等情形，應盡速就醫檢查，以防病情惡化。

楊淑方也呼籲，絕育是飼主不可推卸的責任，不僅能避免毛寶貝意外懷孕、減少流浪動物問題，更能預防多種疾病。依「動物保護法」規定，飼主若未替犬貓辦理絕育，可處5萬至25萬元罰鍰。

除外陰部腫大有膿樣分泌物外，腹部也異常膨大。（圖由動保處提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法