被鳥屎所困！彰化縣府正門關閉20多年 這原因被迫重開

彰化縣政府正門睽違20多年重新開放，不過屋簷與柱子仍可見密密麻麻的燕子巢，底下地面留有明顯排泄痕跡。（記者張聰秋攝）

2025/08/19 10:05

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣政府大樓坐落在台1線彰化市中山路口，過去20多年民眾出入只能走南郭路側門，正門長年封閉。最近因外牆拉皮與耐震補強工程，側門施工被迫關閉，縣府只好重新打開封了20多年的正大門，卻意外掀起20多年仍未解決的「燕子屎尿之亂」的舊事。

許多人好奇，堂堂縣府大門，怎麼會關了20年？原來是因為大門屋簷早在20多年前就成了燕子的棲息地，柱子頂端築滿鳥巢。縣府擔心若趕鳥，恐引發動保團體反彈，但民眾一旦進出就可能被鳥屎尿擊中，又無法解決，兩難之下只好乾脆關門，結果一關就是20年。

請繼續往下閱讀...

這星期開始，民眾進出縣府只能走正門，鳥巢依舊存在，有民眾笑稱，「現在要撐傘才能進縣府！」還有人打趣，「如果被鳥屎尿砸到，就當踩到狗屎一樣，是好運來了，搞不好去買彩券會中獎！」

縣府行政處坦言，鳥屎確實困擾，目前已設計「鳥屎承接器」，打算讓屎尿沿著柱子滑落，避免直接砸到人頭。過去也曾嘗試「空中攔截」設施，但清洗困難，最後拆除失敗收場。這次暫時只開一扇大門，位置剛好在兩根柱子中間，盡量避開燕子的窩。

施工人員觀察到，去年工程動工後，燕子已養成「朝九晚五」習慣，白天會飛離避免人群干擾，傍晚才歸巢，因此白天鳥屎尿掉落機率較低，但也無法完全保證「零」攻擊。

負責工程的工務處表示，耐震補強要做到明年底（2026）才能完工，側門工程約半年時間，封閉至少半年，呼籲民眾暫時忍耐改走正門。

縣府大門重新啟用，進出民眾只能經過大廳正門，擔心「鳥屎雨」突襲，不少人進出時刻意加快腳步。（記者張聰秋攝）

彰化縣政府耐震補強要做到明年底（2026）才能完工，側門工程約半年時間，側門因此封閉，民眾改走正門。（記者張聰秋攝）

縣府大門屋簷柱子頂端聚集大量燕子築巢，鳥屎沿著柱子往下流，成為縣府多年來關門的真正原因。（記者張聰秋攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法