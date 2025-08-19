苗縣地政事務所爆用盜版軟體 鍾東錦下令全面禁用

苗栗縣議員陳光軒在苗栗縣議會臨時會中質詢，指有一些地政事務所的公務電腦，都使有盜版的繪圖軟體，要求員工應尊重智慧財產權。（記者張勳騰攝）

2025/08/19 10:11

〔記者張勳騰／苗栗報導〕民進黨籍苗栗縣議員陳光軒在苗栗縣議會臨時會中質詢，指接獲檢舉，苗栗縣有地政事務所的公務電腦，使用盜版繪圖軟體，經請苗栗縣政府政風處調查，確有其事，因使用盜版軟體已涉犯著作權法，要求使用者的動機必須檢討、懲處；苗栗縣政府今（19）日召開縣務會議，縣長鍾東錦要求各局處員工不得使用非法軟體，若確有業務需求，應編列經費合法採購、使用。

陳光軒質詢指出，他接獲檢舉後，透過苗縣府政風處進行調查，確實如同吹哨者所言，查出某地政事務所員工確實使用非法繪圖軟體；他認為，員工若有需求，應循正常管道取得合法軟體，不要便宜行事。

請繼續往下閱讀...

陳光軒表示，苗栗縣政府的資訊安全、公務電腦的內控，在不影響隱私的範圍下，是否有一套管理的機制，確保縣府各級單位資訊安全，如果沒有？就應研議相關的管理機制。

鍾東錦答詢，地政所員工使用盜用軟體，已和對方達成和解，基於尊重智慧財產權，已要求縣府所屬員工勿使用盜版軟體。

今天的縣務會議中，鍾東錦重申公務機關員工應尊重智慧財產權，並使用合法電腦軟體，請各局處長督促所屬注意，如確有業務需求，必須使用相關輔助軟體之情形，應透過編列預算合法採購後再行運用。鍾並指示行政處全面檢視現行使用情形，制定稽核與管理機制，建立合法、安全有效率的公務環境。

苗栗縣長鍾東錦（中）在縣務會議中要求各局長督促所屬員工，勿使用盜版軟體。（圖由苗栗縣政府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法