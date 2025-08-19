午餐廚房轉型公辦民營 基隆七堵國小家長老師喊讚

基隆市七堵國小午餐廚房轉型為公辦民營；圖為蒸汽迴轉鍋，運用高熱蒸汽進行滷、燉、煮、川燙的食物烹煮。（圖為基隆市教育處提供）

2025/08/19 09:54

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市長樂國小2024年8月首先試辦運作午餐廚房公辦民營，減輕學校午餐管理負擔，學生滿意度達9成，多所學校紛紛提出轉型意願，今年9月開始，七堵國小接棒，成為基隆第2間學校轉型公辦民營午餐廚房。

七堵國小校長林志彥表示，自成為中央廚房供餐學校以來，承擔廚工管理職安責任及供餐食安衛生責任，對學校教師壓力偏大，看到長樂國小轉型公辦民營後，學校管理壓力降低，供餐滿意度高，向市府爭取公辦民營機會，市府協助媒合暖暖高中共同供餐，將供餐量提高，學校公辦民營招標順利，2025年9月開學後，就能順利供餐。

基隆市教育處長徐嬿立指出，為了讓學校回歸教學本業，不斷協助學校透過專業分工、權責劃分等精進調整作為，簡化學校作業，由廠商派駐專業人員到現場，負責食菜色口味；學校則擔任監督角色，確保廠商出餐品質。

教育處指出，未來會持續媒合協助廚房學校擴充容量，納入中央廚房學校供餐，讓供餐量達規模經濟，吸引優良廠商投標；尤其，公辦民營廠商會確保優先聘任原有廚工，保障廚工工作權益，並協助學校檢視廚房環境設備符合食安衛生等部分，共創多贏局面。

徐嬿立說，公辦民營因須達一定供餐量，媒合校群作業複雜，如先請外訂團膳學校徵詢家長及教師意願，午餐費用變動、餐桶設備購置、廚房擴建、驗菜及備餐監廚等午餐業務分工細節皆須確認後，方能於次學年度招標運作，運作後達成午餐品質穩定、衛生安全、美味好吃、學校管理負擔降低等目標。

基隆市七堵國小午餐廚房轉型為公辦民營；圖為午餐廚房的中式爐灶，運用鼓風爐及大火進行炒、炸等料理。（圖為基隆市教育處提供）

基隆市七堵國小午餐廚房轉型為公辦民營；圖為廚房前處理區，運用切菜機及三槽式清洗蔬菜，採大面透明玻璃讓學生可近距離觀察廚房運作。（圖為基隆市政府提供）

