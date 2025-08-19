為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    台電電塔緊鄰崩坍地！水里二坪山邊坡搶修 土方堆積民眾心驚

    南投水里鄉二坪山聯外道路，7月颱風過後造成邊坡崩坍，崩坍點還鄰近高壓電塔，路旁則堆放大量土方，令往來民眾「心驚驚」。（記者劉濱銓攝）

    2025/08/19 10:04

    〔記者劉濱銓／南投報導〕南投水里鄉位在二坪山的台電發電廠員工宿舍，7月因颱風過境大雨，聯外道路邊坡崩坍一度中斷，就連邊坡的高壓電塔離崩坍處也僅5公尺，近日因午後大雨，路面又出現土石，尤其路旁堆置大量土方，更讓路過民眾「心驚驚」，對此，水里鄉公所表示，台電已支應700多萬元，委託公所搶修邊坡，有關暫置道路的土方，台電本週也會展開移除，以免大雨沖刷土石影響通行。

    水里鄉二坪山共有6個鄰，除了台電發電廠員工宿舍，也有其他一般住戶，總居住人數將近300人，加上當地還有知名的電廠冰店，每逢假日都吸引許多遊客到此吃冰消暑。

    惟聯外道路在7月卻因颱風造成邊坡崩坍，不僅土坡裸露，崩落土石更阻斷道路，雖緊急搶通，但路旁仍堆置大量土方，甚至大雨過後，邊坡還會滾落土石，民眾行經都心驚膽跳。

    水里鄉公所指出，二坪山聯外道路崩坍緊鄰台電高壓電塔，為此台電已支應700多萬元，委請公所進行邊坡搶修，近期廠商也在刷坡，惟施工期間遭遇大雨，導致雨水沖刷出現土石滾落，現已要求廠商謹慎施作，並做好邊坡防護，至於堆置路旁的土方，台電本週將派員清除，避免土石影響交通。

