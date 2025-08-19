奇萊稜線將建新山屋 太管處暫停10、11月入園申請

奇萊稜線山屋是熱門登山路線重要營地，啟用逾30年設備老舊，太管處將另闢新山屋，預計年底完工。（圖由太管處提供）

2025/08/19 10:35

〔記者王錦義／花蓮報導〕奇萊稜線山屋是熱門登山路線重要營地，啟用逾30年設備老舊，太管處將另闢新山屋，可容納人數從8人提升至38人，太魯閣國家公園管理處指出，10、11月將使用直升機吊掛施工機具及建材所需，且為避免山友行在吊掛航線下，暫停奇萊主、北峰線、奇萊東稜線、奇萊連峰線及其他路線-奇萊群峰線部份時段入園申請，凡該等時段安排行程隊伍，該處將不予入園許可並退件處理。

太管處指出，計畫在新建奇萊稜線山屋，為因應由空中勤務總隊黑鷹直升機、勁捷航空直升機吊掛施工機具及建材，將在10月19日至26日、11月10日至19日，暫停奇萊主、北峰線、奇萊東稜線、奇萊連峰線及其他路線-奇萊群峰線施工期間的入園申請；10月19日起的奇萊稜線山屋暫停使用及周邊禁止宿營，在新建山屋完成驗收後，另行公告開放時間。

另外，在台14甲線小風口下台地停車場一帶，屆時將執行直升機吊掛建材運補，因此在直升機吊掛及運送建材期間，暫時進行封閉，禁止車輛進入，在直升機吊運建材期程若有調整，該處將另行公告。太管處指出，山屋提供登山民眾，安全適用遮風避雨所，同時也是在發生山難時重要庇護場所。現有奇萊山屋常不敷山友使用，且未能提供完整的庇護功能，因此在這次興建計畫，請配合及支持相關管制作業。

奇萊稜線新的山屋位於舊山屋北邊50公尺處，為基地面積長12公尺、寬13公尺的中型山屋，將配有乾燥室、廚房、交誼廳、太陽能及風力供電系統、生態廁所及防熊櫃等，可容納38人，總工程經費約新台幣1700萬元。設計採用國產材、無水泥及預組裝式工法，去年開工整地後，今年請直升機協助吊掛建材，直接在基地組裝，預計年底完工。

奇萊稜線新山屋設計過程中引入工程生態檢核機制，專業團隊針對高海拔生態系進行調查，關注人熊衝突、水鹿啃食等生態議題，以確保設施的環境友善性。

太魯閣國家公園管理處10、11月將使用直升機吊掛奇萊稜線山屋施工機具及建材所需暫停開放，圖為直升機進行高山廁所耗材補充吊掛作業。（圖由太管處提供）

太魯閣國家公園管理處10、11月將使用直升機吊掛奇萊稜線山屋施工機具及建材所需，暫停奇萊主、北峰線、奇萊東稜線、奇萊連峰線及其他路線-奇萊群峰線部份時段入園申請。（圖由太管處提供）

