    生活

    捷運三鶯線年底完工 北大飛鳶廣場打造仿古拱橋

    捷運三鶯線行經台北大學的飛鳶廣場，打造全台唯一「似磚不是磚」的特殊橋梁。（記者賴筱桐攝）

    捷運三鶯線行經台北大學的飛鳶廣場，打造全台唯一「似磚不是磚」的特殊橋梁。（記者賴筱桐攝）

    2025/08/19 09:59

    〔記者賴筱桐／新北報導〕捷運三鶯線預計年底完工、明年初通車，其中LB07台北大學站的飛鳶廣場拱橋，結合閩南式與巴洛克式建築風格，打造全台唯一「似磚不是磚」的特殊橋梁，看起來像是由紅色磚頭砌成，古色古香，實際上沒有用到任何一塊磚頭，此工法繁複，必須完成7道工序。

    台灣世曦工程顧問公司工程師蕭瑋廷表示，捷運三鶯線高架橋梁行經台北大學的飛鳶廣場，為與北大周遭環境整合，設計「思古迴廊」，採用台灣傳統巴洛克式建築與閩南式建築，因為捷運行經高架橋梁會產生高頻振動，因此選用「仿石漆」加上「陶沙骨材」，呈現類似紅磚的效果，防止紅磚在捷運經過時剝落，避免影響安全。

    蕭瑋廷說明，漆牆面結構和橋座結構共有7道工序，第一先用粉刷方式，打底整平表面；第二塗抹滲透底漆，加強附著力，使材料穩固不脫落；第三是上灰色底漆，塑造磚縫的底色；第四黏貼模具膠帶，定位磚形格線；第五噴上混合磚色的仿石漆，還原磚牆顏色和質感；第六撕除膠帶，呈現紅磚與灰色縫隙交錯的磚牆效果；第七覆蓋透明保護漆，有防水、防曬、防紫外線的作用。

    捷運局長李政安指出，三鶯線列車共有29列，預計8月中旬運抵台灣，目前LB01（頂埔）到LB04（橫溪）站正在進行自動駕駛測試，LB04（橫溪）到LB08（鶯歌車站），正在模擬營運階段各子系統的整合測試，LB08（鶯歌車站）到LB12（鶯桃福德）站，正進行車輛對地面的通訊功能及品質測試，11月將展開全系統整合測試，年底完成全系統的穩定性測試，三鶯線總共有13萬個大項目需要測試，確定安全無虞，才會進行初勘、履勘作業。

    捷運三鶯線行經台北大學的拱橋結合閩南式與巴洛克式建築風格，實際上未使用任何一塊磚頭。（記者賴筱桐攝）

    捷運三鶯線行經台北大學的拱橋結合閩南式與巴洛克式建築風格，實際上未使用任何一塊磚頭。（記者賴筱桐攝）

    捷運三鶯線行經台北大學飛鳶廣場的高架橋梁，以特殊工法呈現古色古香的質感。（記者賴筱桐攝）

    捷運三鶯線行經台北大學飛鳶廣場的高架橋梁，以特殊工法呈現古色古香的質感。（記者賴筱桐攝）

