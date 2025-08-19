為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台師大新聘42位教師 外師人數創歷年新高

    台師大新學年增加42位新進教師，結合跨國背景、產業經驗與豐富教學歷練。（台師大提供）

    台師大新學年增加42位新進教師，結合跨國背景、產業經驗與豐富教學歷練。（台師大提供）

    2025/08/19 09:49

    〔記者林曉雲／台北報導〕大學預計9月陸續開學，國立台灣師範大學新學年迎接42位新進教師，其中10位為外籍教師，新進外師人數創下歷年新高，也積極延攬具產業背景的專才，例如AI 跨域應用研究所聘任在電子產業深耕20餘年的林昇源，其退休後投入學術界；物理系新聘於國家同步輻射研究中心服務年的林秉慧，期待促進知識轉化，搭起學術與產業的合作橋樑。

    校長吳正己表示，台師大於2022年獲教育部評選「雙語大學重點培育學校」，2024年再晉升獲選「雙語標竿大學」，近年來全英語授課課程數持續攀升，目前每年已接近1000門，吸引近7000名學生修讀，同時積極延攬國際師資，新進外籍教師人數逐年增加，從2022年5位、2023年8位、2024年6位，今年增達10位，鼓勵新進教師多開設EMI課程，並期盼來自不同國籍的師資，為學生帶來更多元的觀點。

    吳正己也表示，台師大過去專注培養中等教育師資，近年逐步轉型為綜合型大學，目前畢業生約有7成投入業界工作，3成進入教育相關領域，期勉新進教師能為教學團隊帶來新動能，並加強與業界的連結，為學生開拓更多機會。

    台師大教務長劉美慧指出，台師大具高度國際化特色，外籍生比例12.05%為國立大學最高，10位新進外籍教師包括教育學院韓國籍慶睿娜 （Yena Kyeong）、印尼籍朱妮明 （Nirmin Juber） 、香港的何家騏；理學院則有曾於美國耶魯大學及哈佛史密松天體物理中心從事天文與計算科學研究的美國籍何大衛 （David Michael Hernandez）以及專長環境永續、氣候變遷與水土污染整治的伊朗籍傅立達 （Hoda Fakour） 。

    科技與工程學院亦延攬專精機動控制與機器人技術的泰國籍辜漢文 （Woraphrut Kornmaneesang）、曾於台大任教6年的伊朗籍柯伯尼 （Mohammad Qorbani） ，其研究涵蓋奈米與半導體材料、二維材料光電及能源轉換裝置；法國籍理克 （Aymeric Collart）為國文學系新聘師資，專精心理語言學、神經語言學及南島語族研究，未來預計開設語料庫語言學、實驗語言學等課程。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播