    首頁　>　生活

    彰市大埔路排骨飯業者8/23發200個愛心便當 炸豬排入菜

    主菜為炸豬排200份。（圖為業者提供）

    主菜為炸豬排200份。（圖為業者提供）

    2025/08/19 09:46

    〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市大埔路排骨飯業者黃湧璋結合愛心人士，上月間發送100個排骨便當給民眾免費領取，結果瞬間秒殺，不少人向隅，本月初加碼200個便當也吸引民眾大排長龍，這次他們決定繼續加碼200個便當，主菜並改為炸豬排，將在8月23日上午11點於店門口發放，只要有需要的民眾都可以來領取。

    大埔路大埔排骨飯店面，今天（19日）掛出紅布條，寫著發送免費愛心便當200個，鄉親們有需要的歡迎排隊，立即引起矚目，有人拍照PO網，引發大批網友熱烈分享轉傳。有不少人呼籲，不需要的民眾千萬不要去占名額，應把愛心便當留給有需要的人。有人則詢問本身若是中低收入戶，領取時需要證明文件嗎？

    排骨飯業者黃湧璋說，他們上月19日免費發送100個便當，立即秒殺，不少人沒有領到，後來再加碼200個便當，雞腿與排骨各100個，也是大排長龍，因此他們與愛心人士決定，這次再度加碼200個，且菜色有變化，除配菜多元豐富之外，主菜為200個炸豬排；只要有需要的民眾，或者經濟困難的家庭，都可以來領取。

    大埔路排骨飯業者黃湧璋說主菜有炸豬排，菜色相當豐富。（記者湯世名攝）

    大埔路排骨飯業者黃湧璋說主菜有炸豬排，菜色相當豐富。（記者湯世名攝）

    大埔排骨飯業者23日將提供200個豬排便當給民眾免費領取。（圖為業者提供）

    大埔排骨飯業者23日將提供200個豬排便當給民眾免費領取。（圖為業者提供）

