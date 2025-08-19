走進火紅花海！三重淡水河濱仙丹花盛開 美景、運動、賞煙火一次滿足

新北市三重區淡水河畔河濱公園（重陽橋下）一片片宛如「紅繡球」的仙丹花已綻放，火紅色的花與湛藍天空同框，景色充滿朝氣。（記者羅國嘉攝）

2025/08/19 09:59

〔記者羅國嘉／新北報導〕夏日散步好去處！新北市三重區淡水河畔河濱公園（重陽橋下）一片片宛如「紅繡球」的仙丹花已綻放，火紅色的花與湛藍天空同框，景色充滿朝氣。新北市高灘地工程管理處長黃裕斌表示，民眾來到此地，不僅能漫步花海，還能與親友、毛小孩共享多元運動休閒設施，包含各種球場、龍門寵物公園等，也能欣賞到大稻埕煙火秀。

黃裕斌指出，重陽橋下大片火紅的仙丹花正值盛開期，花海宛如一片片「紅繡球」，在夏日陽光下燦爛綻放，彷彿小小太陽。仙丹花性喜高溫多濕且陽光充足的環境，是一種生命力旺盛的花卉，其花色鮮艷，花期長，是夏季灌木的主角。其屬常綠灌木，花色極鮮紅，每簇花叢大約有20至30朵小花，整體呈現一個大圓球狀，花團錦簇似繡球花，故別名紅繡球。

請繼續往下閱讀...

黃裕斌表示，來到三重河濱，不僅能漫步花海，還能與親友共享多元運動休閒設施，包括籃球場、網球場與足球場；帶著毛孩的家庭，也可到龍門寵物公園，讓毛小孩自在奔跑。值得一提的是，8月限定的「大稻埕夏日節煙火」同樣能在新北淡水河畔欣賞，民眾不妨把握機會，一邊賞花、一邊觀煙火。

高灘處提醒，夏季陽光強烈，市民出遊務必做好防曬並補充水分，同時請發揮公德心，不隨意丟垃圾或採摘花朵。另外，三重環河陸橋水岸電梯已啟用，這是新北第15座水岸電梯。設施規劃電梯、步道與緩坡設計，讓推嬰兒車家長、行動不便長輩，或騎自行車民眾，都能輕鬆通行，直達淡水河畔，享受便利的無障礙空間。

新北市三重區淡水河畔河濱公園（重陽橋下）一片片宛如「紅繡球」的仙丹花已綻放，火紅色的花與湛藍天空同框，景色充滿朝氣。（記者羅國嘉攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法