6月訪日外國人創歷史新高 林氏璧：史上最快半年破2千萬人

許多台灣人出國都喜歡到日本旅遊，有最新統計指出，今年6月訪日外國人創單月歷史新高，今年也是史上最快半年就突破2000萬人。（歐新社）

2025/08/19 12:50

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕許多台灣人出國都喜歡到日本旅遊，有旅遊達人引述最新統計指出，今年6月訪日外國人創單月歷史新高，今年也是史上最快半年就突破2000萬人。

日旅達人林氏璧今天在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專發文分享，根據日本政府觀光局公布的數據顯示，今年6月訪日遊客人數達到337萬7800人，比去年同期增加7.6%，創下6月歷史新高。而今年到目前為止6個月都突破325萬人，累計訪日人數為2151萬人次，去年同期是1778萬人，增加了21%。6個月就突破2000萬人的速度是史上最快。

請繼續往下閱讀...

林氏璧指出，其中主要市場的美國更新了單月最高紀錄，而韓國、台灣、新加坡等15個市場都創下了6月最高紀錄。至於比較大的負成長落在香港的-33.4%，澳洲的-3.9%，還有泰國的-4.6%。而前五名分別為：中國79萬7900人（較去年增加19.9%），韓國72萬9800人（增加3.8%），台灣58萬5000人（增加1.8%），美國34萬5100人（增加16.4%），香港16萬6800人（減少33.4%）。

林氏璧提到，報告中對香港市場的分析，直接寫說由於日本會發生地震的情報在社交媒體等擴散，因此旅客減少。

林氏璧對此也提出4點分析，包含「中國旅客已經完全回到日本，每個月幾乎都破70萬。前半年相比於2024年增加了53%。」、「今年上半年當中，前兩名都是韓國和中國，各自拿了3個月冠軍。台灣就是滿穩定的老三」、「有時會看到有網友說，台灣人已經去日本去膩了。我覺得下這個結論可能太早了。」並舉數據「整個上半年則是比去年增加10%。除了2月和6月，旅客都有明顯的增加」。

林氏璧提到，7月的數字明天會公布，「等明天數字出來，我們再來好好分析是否有因為地震海嘯預言而影響到訪日人數吧！」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法