足感心！嘉義番路鄉農會志工 強化偏鄉金融服務

番路鄉農會日前獲得第19屆農金獎「農業金融偏鄉服務獎」特優。（番路鄉農會提供）

2025/08/19 09:40

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣番路鄉農會自去年3月於信用部導入志工服務制度，邀請退休人員及具專業背景的鄉親加入行列，以延續「服務農友」的核心精神。志工團隊不僅提升服務能量，更加深與鄉親的情感連結，成效斐然，番路鄉農會日前獲得第19屆農金獎「農業金融偏鄉服務獎」特優，其中志工的付出功不可沒。

番路鄉農會總幹事趙幸芳指出，目前信用部有10位志工協助櫃檯作業，他們大多擁有金融或保險等專業經驗，熟悉業務流程，能在第一線為農友提供即時協助。不僅有效分擔同仁的工作壓力，更能以親切、耐心的態度服務農友，讓洽公過程更流暢、更貼心。農會透過制度化管理，也讓志工的服務時段固定，進一步強化服務品質。

「退休不是離開，而是另一種守護」，趙幸芳說，有位今年6月退休的信用部同仁，正是志工制度代表案例。這位志工之前在農會服務31年，退休後選擇「退而不休」，在家人支持下重返熟悉的櫃檯，以志工身分繼續服務。由於與客戶建立了長久信賴關係，不少農友在得知消息後，特地詢問她的值班時段，甚至提前到場等候，顯見志工服務所帶來的溫度與力量。

趙幸芳強調，未來農會將持續完善志工培訓制度，並鼓勵更多具專業與服務熱忱的鄉親加入行列，透過定期教育訓練提升志工知能，讓服務品質不斷升級，結合專業與人情味，持續推動偏鄉金融普及化。

番路鄉農會導入志工服務制度。（番路鄉農會提供）

嘉義縣番路鄉農會志工提供貼心服務。（番路鄉農會提供）

