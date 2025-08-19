馬公童樂趴垃圾放置路邊 市代會副主席莊國輝點出「破窗效應」

馬公童樂趴開園以來，已累積四萬餘人入場。（記者劉禹慶攝）

2025/08/19 09:34

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕馬公夏日童樂趴活動，入園人數已突破4萬人次，廣受各界歡迎，馬公市公所也從善如流，加碼開放延長21、22日2天，但隨著人潮湧入，伴隨而來是垃圾處理問題。目前作法是晚間活動結束後，垃圾集中放置在路邊，等待隔日清潔隊收運。看似方便，但實際上卻衍生了不少問題。

馬公市代會副主席莊國輝表示，澎湖風大，垃圾桶沒有綁妥，往往造成垃圾袋被風吹散，環境凌亂。夏季高溫，隔日一早因垃圾曝曬，迅速產生異味，影響居民生活品質。部分居民甚至直接將自家垃圾丟到集中區，造成「破窗效應」。

所謂「破窗效應」指的是，如果一棟建築的窗戶被打破卻沒有人修理，久而久之會給人一種「這裡沒有人管理」的感覺，於是更多人開始破壞，問題惡化。放在環境治理上，若垃圾長時間散落或隨意堆放，就會助長更多不當丟棄，讓市容品質逐漸下滑。

莊國輝進一步表示，希望童樂趴不只是快樂的代名詞，更能展現馬公市的細膩管理。建議公所在垃圾清運規劃上能更周延，加強垃圾桶固定與封口措施，避免風吹散落；活動結束後即刻安排部分清運，或是放置公所後方的儲藏室；設置臨時垃圾分類站，讓民眾更容易正確投放。

一場活動的成功，不只在於現場的熱鬧，也在於後續的乾淨與美好。莊國輝希望大家一起努力，讓馬公市的童樂趴，既歡樂、也更乾淨。

伴隨人潮而來出現大量垃圾，馬公市代會副主席莊國輝提出垃圾處理改善建議。（莊國輝提供）

