    首頁　>　生活

    616少年夢工廠辦「藝同去教遊」 助少年探索未來

    安置機構的少年在「藝同去教遊」工作體驗營，體驗皮革手作課程。（圖由更生少年關懷協會提供）

    安置機構的少年在「藝同去教遊」工作體驗營，體驗皮革手作課程。（圖由更生少年關懷協會提供）

    2025/08/19 09:39

    〔記者翁聿煌／新北報導〕社團法人中華民國更生少年關懷協會「616少年夢工廠」舉辦的「藝同去教遊」工作體驗營，每年暑假都以寓教於樂的方式陪伴來自司法單位和安置機構的青少年，今年的營隊融合自我挑戰與職涯探索的旅程，幫助他們認識自我、發掘興趣、提升人際合作與職場適應力。

    營隊總召集人、輔導員阿追說，活動從輕鬆的破冰遊戲揭開序幕，陌生的孩子逐漸打開心房，隨後的定向越野，學員們奔走於各個角落尋找隱藏的QRcode，雖然有人直呼「太難找了」，卻也在過程中體驗到合作與解謎成功的成就感，夜晚烤肉成為許多青少年難忘回憶，對部分學員來說，這是人生第一次與夥伴共享烤肉的滋味。

    接下來還有高低空探索活動，將孩子們推到恐懼的邊界，雖然一開始充滿猶豫，但當有人終於鼓起勇氣跨出那一步，更多人跟著選擇直視恐懼「我真的沒想過自己能爬這麼高，原來我做得到！」1名學員興奮地分享，這份突破成了他們心中難以忘記的驚喜。

    阿追說，每個活動看似遊戲，卻都是一次次勇敢面對與突破自我的過程，無論是繩索上顫抖的腳步、烈日下尋找的方向，還是合作時的摩擦與鼓勵，少年們逐漸體會到，原來自己能比想像中更勇敢，也能在團隊裡找到力量，除了挑戰體能，營隊也安排多元的創造體驗，包括專業武打演員帶來的體驗課程、皮革手作課程，和默劇團隊帶領的肢體戲劇課，讓少年們感受到走出人生新世界的開闊感。

    因從事八大而被安置的小慈，在攝影活動中，創作出對自由的嚮往，也學會與他人合作，她希望自己20歲的時候能成為一個真正自由的人，少年阿宏在高空繩索體驗項目中，原本以為自己不怕高，高空體驗時卻發現自己的雙腳不受控的在顫抖，但很開心自己最終仍然勇敢的踏出了那一步，突破了自己。

    更生少年關懷協會「616少年夢工廠」舉辦的「藝同去教遊」工作體驗營。（圖由更生少年關懷協會提供）

    更生少年關懷協會「616少年夢工廠」舉辦的「藝同去教遊」工作體驗營。（圖由更生少年關懷協會提供）

