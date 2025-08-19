為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    美國調高關稅 高雄市勞工減班休息人數反降

    美國調高關稅，高雄市實施停班休息的勞工數尚未激增。（記者侯承旭攝）

    2025/08/19 09:24

    〔記者侯承旭／高雄報導〕美國於8月7日起對全球多國實施新的關稅稅率，稅率大幅調高，產業界憂心將帶來衝擊，高雄市實施減班休息的勞工人數目前未見明顯攀高，反而比半個月前微幅下降。

    根據勞動部最新調查，8月18日全國實施減班休息的事業單位達191家，受影響的勞工人數達3934人，其中，高雄市實施減班休息的事業單位達11家，受影響勞工共176人，高雄市實施減班休息的事業單位家數是六都最少，受影響勞工則是六都次低，僅高於台北市的56人。

    若與8月1日公布的數據相比，8月18日全國實施減班休息的事業單位家數與勞工人數都增加，高雄市實施減班休息的事業單位家數從9家增至11家，但受影響的勞工人數則從210人逆勢降至176人。

    產業界指出，高雄市產業有極大比重是傳統製造業，獲利並不高，美國市場極為重要，關稅衝擊不可輕忽，目前很多企業尚在觀望，停班休息或無薪假還不至於突然大規模實施，但政府、業界都要小心因應。

    勞動部指出，雇主因關稅影響與勞工協商，暫時實施減班休息，不論減少多少工時時數，對於按月計酬的全時勞工，每月工資仍不得低於最低工資（2萬8590元），勞、健保也必須替勞工投保，勞退也應為勞工提繳。

