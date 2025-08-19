澎湖海洋志工隊暗夜出擊 查獲不肖漁船非法使用空氣軟管採捕

澎湖聯合查緝小組，在龍門外海查某嶼查獲漁船非法使用空氣軟管捕撈。（澎湖海洋保護志工團隊提供）

2025/08/19 09:20

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕魔高一尺、道高一丈！澎湖海洋保育再傳捷報，海洋志工團隊經過長時間跟監，昨（18）晚間見時機成熟，會同農漁局與海洋警察隊，在龍門港外查某嶼海域，查獲漁船非法利用供氣式「咬管或水肺」捕獵海洋生物，查扣龍蝦及各式高檔魚類約20餘公斤，全案交由農漁局裁處。

澎湖縣政府農漁局指出，18日夜間9時許，澎湖非法漁撈聯合查緝小組前往龍門外海查某嶼海域，查獲1艘漁船涉及使用空氣壓縮機隨附空氣軟管方式採捕水產生物，構成從事「潛水氣漁業」，已違反依漁業法第9條規定，依同法第65條處新臺幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰。相關漁獲物及潛水設備已依行政罰法第36條予以扣留，後續進行裁處。

農漁局呼籲，因使用潛水器採捕水產動物，容易因集中單一物種，造成特定魚種資源枯竭，且多集中在礁岩性或較大型具繁殖能力之特有魚類，不利資源永續，因此農業部早自1989年時訂定「漁船建造許可及漁業證照核發準則」時，即不再核發「潛水器漁業」執照，使用潛水器從事採捕即屬違規，請民眾共同遵守，維護海洋生態。

查某嶼海域玄武岩遍布，天然的地形造就了彎曲的海岸線，特殊的地形在台灣本島極為罕見，成為每年全國磯釣盃比賽重要場所，孕育多樣化的魚種，舉凡黑毛、白毛、龍尖、鸚哥魚、剝皮魚及臭肚等各式魚種洄游覓食，每到冬季時節，玄武岩上長滿海菜與紫菜，形成了一個極佳的天然釣魚環境，卻也因此成為不屑人士覬覦目標

巡查人員登船後，查扣空氣軟管及非法漁獲。（澎湖海洋保護志工團隊提供）

