菜價狂飆賊出沒！ 芳苑蔥農一夜痛失1萬2500元

青農洪鈿豐的青蔥正值採收期，一夜間被竊賊拔光（紅框處）。（洪鈿豐提供）

2025/08/19 09:13

〔記者顏宏駿／彰化報導〕連日來豪雨加上楊柳颱風侵襲，重創青蔥的主要產地彰化，溪湖果菜市場青蔥成交價一度創下每公斤400元，青蔥因此被喻為「菜王」。隨著災後菜價驚驚漲，偷兒也趁機出沒！在芳苑鄉租地種植青蔥的青農洪鈿豐，17日被人偷割約50公斤，損失約1萬2500多元，洪鈿豐痛心呼籲農友，災後菜賊猖獗，一定要小心田裡的農作。警方也表示將加強巡邏、查緝。

洪鈿豐說，他今年5月向友人承租芳苑鄉永興村與五圳村交界一塊農地，種植約2.5分地的青蔥，雖然7月間連續豪雨不斷，但他因地勢高，受損輕微，原本近日要採收，18日到田裡查看，卻因青蔥被割拔走大半，粗估損失約50公斤，若以昨天拍賣價每公斤250元計算，損失約1萬2500元。

請繼續往下閱讀...

他說，目前他尚未報案，但他提醒農友，目前很多葉菜類價格飆漲，宵小已經出籠，「做賊一更，掠賊一眠」，採收期他沒有太多時間跟他耗，只能在田間安裝監視器。

芳苑警分局表示，農民非常辛苦，忍受烈日種值農作，又遭受豪雨天災，他們將加強田間巡邏，宵小切莫存在僥倖之心。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法