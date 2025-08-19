玲玲颱風遠離台灣 天氣粉專：下週熱帶系統影響機率低

天氣風險分析師林孝儒稱，台灣東北方海面有一熱帶性低氣壓持續向北發展，不排除增強為今年第12號颱風「玲玲」，但不會對台灣的天氣造成影響。（圖擷自中央氣象署網站）

2025/08/19 10:25

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕天氣粉專「天氣風險 WeatherRisk 」今天（19日）分析，今明（20日）兩天各地持續悶熱，午後易有顯著降雨；週四（21日）至週末（23日）平地天氣將更為穩定；下週將有熱帶系統西行通過菲律賓，目前顯示，該系統對台灣天氣直接影響機率較低。

天氣風險分析師林孝儒今天上午在臉書貼文中表示，目前台灣東北方海面有一熱帶性低氣壓持續向北發展中，預測未來將通過那霸附近進入東海，朝日韓方向移動。雖然北上過程中不排除有機會增強為今年第12號颱風「玲玲」，但由於距離台灣較遠且有遠離趨勢，並不會對台灣的天氣造成影響。

請繼續往下閱讀...

林孝儒說，今明台灣處於季風低壓帶北側的相對低壓區內，環境風場逐漸轉為偏西南風，整體大氣狀態較不穩定且水氣多，預測各地高溫31至34度，持續悶熱，早晚雖為晴時多雲相對穩定的天氣，但午後容易有熱對流發展帶來陣雨或雷雨，且由於高空有一冷心低壓通過，將可能進一步加強熱對流發展強度，帶來顯著降雨，伴隨強風、雷擊，甚至冰雹等劇烈天氣現象。

林孝儒稱，今明各地山區有局部大雨機率外，中南部山區亦要留意短時豪雨機會，熱對流也可能延伸至晚間後才有較顯著的減弱。他提醒，這兩天大氣環境有利熱對流發展，尤其前往山區務必留意午後突發性的劇烈天氣變化。

林孝儒分析，週四至週末台灣附近的環境風場將隨著太平洋高壓逐漸西伸轉為東南或偏東風影響，雖然高壓強度尚不足以完全抑制熱對流發展，但各地午後熱對流的發展空間將會逐日縮減，降雨範圍較侷限山區，平地天氣將更為穩定。早晚於迎風東部仍可能出現局部短暫陣雨，不過整體雨勢普遍不大。各地氣溫持續悶熱，高溫普遍為32至35度，西部內陸側不排除有36度高溫機會。

另外，林孝儒提及下週日（24日）至週一預測將有一熱帶系統西行通過菲律賓可能，雖然目前顯示該系統對台灣的天氣直接影響機率較低，但可能間接使南來水氣增多，導致東南部轉陰陣雨型態，後續系統發展與潛在水氣變化仍需持續觀察，應持續關注最新預報更新。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法