    首頁　>　生活

    台南西拉雅青年回部落開店 盼更多人知道部落文化

    西拉雅族青年Vukin Takalomay希望以咖啡為媒介，讓更多人看見西拉雅文化之美。（記者劉婉君攝）

    西拉雅族青年Vukin Takalomay希望以咖啡為媒介，讓更多人看見西拉雅文化之美。（記者劉婉君攝）

    2025/08/19 09:11

    〔記者劉婉君／台南報導〕西拉雅族青年Vukin Takalomay，原本在原民電視台任職，2021年回到父母的故鄉台南左鎮，在左鎮老街上開設咖啡店，利用店內空間展示與原住民文化及議題相關的書籍、物品等，希望可以透過咖啡為媒介，讓更多人有機會看見、進而認識西拉雅文化。

    Vukin Takalomay的咖啡店位在左鎮老街第1間店面，店名「嘮嘮」是西拉雅語的鳥巢、聚集處、孵化處，27歲的他，希望這裡可以成為文化聚集之地，展現西拉雅文化之美，也凝聚左鎮的感情。

    Vukin Takalomay出生時，父母即已搬到外縣市居住，他說，在原民電視台服務期間，去過很多部落，了解很多原住民議題，看到其他部落有一群人願意為這些議題行動。他在尋根的過程中，也產生了相同的使命感，想回到自己的部落做一些事，因此於2021年，首度回到台南左鎮，投入地方創生工作，去年開始經營咖啡店。

    9月，嘮嘮將屆滿1年，收入勉強打平，Vukin Takalomay也擔任文化導覽、族語老師及投入西拉雅的工作，「它養活它，我養活我自己」。他說，自己本來就會煮咖啡，希望因為咖啡的媒介，可以讓更多人知道西拉雅文化，也有一個空間可以展示原住民文化或西拉雅議題。雖然不一定每個人喝咖啡都會去看這些展示，但至少有看、有問、就有機會知道。

    將近1年來，嘮嘮吸引了不少在地青年對自己的身分及文化開始感到興趣，Vukin Takalomay說，他會持續推動下去，年底並預計舉辦1場西拉雅性別展，同時也籌劃成立1個青年組織去推動各樣的事，讓更多人認識西拉雅文化。

    「嘮嘮」不只是咖啡店，也展示許多原住民文化及西拉雅議題。（記者劉婉君攝）

    「嘮嘮」不只是咖啡店，也展示許多原住民文化及西拉雅議題。（記者劉婉君攝）

