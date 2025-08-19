為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    北捷車廂竄濃煙刺鼻味！民眾驚：有乘客手機冒煙

    車廂內煙霧瀰漫。（圖由脆友_hungyu_提供）

    車廂內煙霧瀰漫。（圖由脆友_hungyu_提供）

    2025/08/19 09:01

    〔記者董冠怡／台北報導〕今天一早有民眾在脆（Threads）上反映，7點11分台北捷運列車準備離開民權西路站，關閉車門後，開始竄出濃煙，大家倉皇逃跑，還聞到刺鼻味。北捷回應，淡水信義線有旅客「手機冒煙」，站長引導下車後於月台使用滅火器撲滅，捷運系統未延誤。

    網友「_hungyu_」今早Threads上po文指稱，在民權西路站關閉車門後車廂開始竄出濃煙，乘客倉皇逃跑，她不知道發生什麼事情只好也跟著跑，途中刺鼻的味道及濃煙越來越大，列車抵達雙連站，許多人匆匆下車，後來看到有位乘客「也拿著他燒焦的手機」下車，很快就看到捷運人員拿著滅火器來滅火。

    北捷表示，今天早上7點11分，雙連站往象山方向月台一部列車，有旅客按壓對講機反映車廂內出現煙霧，行控中心立即指示站長前往處理，確認為一名旅客手機冒煙。

    北捷指出，經引導旅客下車，並使用滅火器撲滅，未造成系統延誤。後續站長確認車廂內焦味已消散，車廂地板也已清理完畢，呼籲旅客留意隨身物品，避免影響自身及公共安全。

    北捷傳出有乘客手機燒焦。（圖由脆友_hungyu_提供）

    北捷傳出有乘客手機燒焦。（圖由脆友_hungyu_提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播