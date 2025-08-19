北捷車廂竄濃煙刺鼻味！民眾驚：有乘客手機冒煙

車廂內煙霧瀰漫。（圖由脆友_hungyu_提供）

2025/08/19 09:01

〔記者董冠怡／台北報導〕今天一早有民眾在脆（Threads）上反映，7點11分台北捷運列車準備離開民權西路站，關閉車門後，開始竄出濃煙，大家倉皇逃跑，還聞到刺鼻味。北捷回應，淡水信義線有旅客「手機冒煙」，站長引導下車後於月台使用滅火器撲滅，捷運系統未延誤。

網友「_hungyu_」今早Threads上po文指稱，在民權西路站關閉車門後車廂開始竄出濃煙，乘客倉皇逃跑，她不知道發生什麼事情只好也跟著跑，途中刺鼻的味道及濃煙越來越大，列車抵達雙連站，許多人匆匆下車，後來看到有位乘客「也拿著他燒焦的手機」下車，很快就看到捷運人員拿著滅火器來滅火。

北捷表示，今天早上7點11分，雙連站往象山方向月台一部列車，有旅客按壓對講機反映車廂內出現煙霧，行控中心立即指示站長前往處理，確認為一名旅客手機冒煙。

北捷指出，經引導旅客下車，並使用滅火器撲滅，未造成系統延誤。後續站長確認車廂內焦味已消散，車廂地板也已清理完畢，呼籲旅客留意隨身物品，避免影響自身及公共安全。

北捷傳出有乘客手機燒焦。（圖由脆友_hungyu_提供）

