8/23公投完來駁二聽演唱會 2025高速青春本週六上陣

「2025高速青春音樂展演」將在8月23日（六）於駁二大義倉庫LIVE WAREHOUSE熱血登場，下午14時30分起免費入場。（青年局提供）

2025/08/19 08:49

〔記者王榮祥／高雄報導〕「2025高速青春音樂展演」本週六（23日）下午在高雄駁二盛大登場，活動聚焦兩組新聲代樂團「BUTTER RIOT」與「羊米人 YUMMY MAN」，將首度發表與滅火器共同製作的全新單曲，當天適逢重啟核三公投，公投完可以來搖滾一下。

高市青年局長林楷軒表示，高速青春是市府近年推動音樂產業人才培力的重要品牌，至今已邁入第五屆，計畫內容涵蓋「培訓課程」與「職場體驗」，協助青年深入理解產業幕前與幕後的多元職涯發展；並透過「音樂展演」與樂迷交流互動，讓高雄成為孕育台灣下一支重量級樂團的搖籃。

青年局說明，本屆脫穎而出的兩組培育樂團，由高速青春與StreetVoice 街聲師資共同徵選產生，成員多數來自高雄，並長期活躍於本市中小型音樂展演空間。

「羊米人 YUMMY MAN」以台語搖滾詮釋熱血與幽默，歌聲情感飽滿，深受龐克音樂影響的「BUTTER RIOT」，則唱出當代青年對人生的徬徨與希望，兩團將首度發表與滅火器樂團貝斯手皮皮、鼓手柯光共同製作的全新單曲。

本屆展演嘉賓同樣陣容堅強，來自台北的「P!SCO」以兼具視覺與聽覺的舞台魅力，被譽為「最能挑戰肌耐力的跳舞搖滾樂團」，高雄在地樂團「孩子王」則以流利台語唱出對生活的細膩觀察，曲風真摯深刻，壓軸的「EmptyORio」則以奔放熱血的龐克直球對決現實，在荒誕外表下交織澎湃與細膩的情感。

活動相關資訊可關注高雄市政府青年局 Facebook、Instagram 及官方 LINE 帳號。

本屆高速青春培育樂團「羊米人YUMMY MAN」以台語搖滾帶來振奮且熱血的歌曲。（青年局提供）

受到龐克樂影響的本屆培育樂團「BUTTER RIOT」，曲風展現成熟的演出水準。（青年局提供）

