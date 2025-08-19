為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    8/23公投完來駁二聽演唱會 2025高速青春本週六上陣

    「2025高速青春音樂展演」將在8月23日（六）於駁二大義倉庫LIVE WAREHOUSE熱血登場，下午14時30分起免費入場。（青年局提供）

    「2025高速青春音樂展演」將在8月23日（六）於駁二大義倉庫LIVE WAREHOUSE熱血登場，下午14時30分起免費入場。（青年局提供）

    2025/08/19 08:49

    〔記者王榮祥／高雄報導〕「2025高速青春音樂展演」本週六（23日）下午在高雄駁二盛大登場，活動聚焦兩組新聲代樂團「BUTTER RIOT」與「羊米人 YUMMY MAN」，將首度發表與滅火器共同製作的全新單曲，當天適逢重啟核三公投，公投完可以來搖滾一下。

    高市青年局長林楷軒表示，高速青春是市府近年推動音樂產業人才培力的重要品牌，至今已邁入第五屆，計畫內容涵蓋「培訓課程」與「職場體驗」，協助青年深入理解產業幕前與幕後的多元職涯發展；並透過「音樂展演」與樂迷交流互動，讓高雄成為孕育台灣下一支重量級樂團的搖籃。

    青年局說明，本屆脫穎而出的兩組培育樂團，由高速青春與StreetVoice 街聲師資共同徵選產生，成員多數來自高雄，並長期活躍於本市中小型音樂展演空間。

    「羊米人 YUMMY MAN」以台語搖滾詮釋熱血與幽默，歌聲情感飽滿，深受龐克音樂影響的「BUTTER RIOT」，則唱出當代青年對人生的徬徨與希望，兩團將首度發表與滅火器樂團貝斯手皮皮、鼓手柯光共同製作的全新單曲。

    本屆展演嘉賓同樣陣容堅強，來自台北的「P!SCO」以兼具視覺與聽覺的舞台魅力，被譽為「最能挑戰肌耐力的跳舞搖滾樂團」，高雄在地樂團「孩子王」則以流利台語唱出對生活的細膩觀察，曲風真摯深刻，壓軸的「EmptyORio」則以奔放熱血的龐克直球對決現實，在荒誕外表下交織澎湃與細膩的情感。

    活動相關資訊可關注高雄市政府青年局 Facebook、Instagram 及官方 LINE 帳號。

    本屆高速青春培育樂團「羊米人YUMMY MAN」以台語搖滾帶來振奮且熱血的歌曲。（青年局提供）

    本屆高速青春培育樂團「羊米人YUMMY MAN」以台語搖滾帶來振奮且熱血的歌曲。（青年局提供）

    受到龐克樂影響的本屆培育樂團「BUTTER RIOT」，曲風展現成熟的演出水準。（青年局提供）

    受到龐克樂影響的本屆培育樂團「BUTTER RIOT」，曲風展現成熟的演出水準。（青年局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播