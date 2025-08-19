大稻埕夏日節8/20煙火秀 交管措施看這裡

「2025大稻埕夏日節」8月20日煙火秀各項交管措施。（記者劉慶侯翻攝）註：警提供

2025/08/19 08:50

〔記者劉慶侯／台北報導〕「2025大稻埕夏日節」將於8月20日在台北市延平河濱公園及大稻埕碼頭周邊舉行，台北市政府警察局指出，中低空煙火秀將於20時施放，除淡3至5號水門管制外，將實施多項彈性交通管制疏導措施，以維周邊道路順暢及人潮進退場安全。

北市警交通大隊表示，管制時間及範圍如下：

請繼續往下閱讀...

一、時間：19時至21時30分，彈性管制車輛只出不進（視狀況提早或延後管制及開放，另管制區內住戶開放通行）。

二、範圍：第一階段為涼州街以南、延平北路、塔城街、西寧北路以西，南京西路、鄭州路及忠孝西路以北、環河快速（高架）道路（含平面車道）以東，並視人、車潮於19時30分擴大第二階段彈性管制，往北延伸至民權西路，往東至重慶北路及西寧南路，往南至桂林路。

三、路口：民族西路、環河北路口管制往南；環河南路、忠孝西路口彈性管制往北；鄭州路、西寧北路/塔城街（彈性）口管制往西；重慶北路（民生西路至長安西路段）彈性管制往西、西寧南路（忠孝西路至桂林路段）彈性管制往西。

四、19時30分至21時30分管制環河快速道路中華路、泉州街口以北8處匝道（含華江橋、忠孝橋往北匯入環河快速道路匝道）。

五、19時30分至21時30分忠孝橋及臺北橋兩側樓梯及人行道管制行人通行。

北市交大研判活動期間周邊交通車流量大，籲請用路人應避免行經管制區域，並改道通行，建議改道動線如下：

一、巔峰經常壅塞路段改道動線：

（一）士林、北投區沿環河北路、延平北路、重慶北路往南方向：

1.洲美快速道路下福國路匝道銜接中山北路或新生高架行駛。

2.改道中正路，銜接中山北路或新生高架行駛。

（二）水源快速道路往北方向：

改道師大路左轉羅斯福路往北行駛或右轉汀洲路地下道銜接新生南路、建國南（北）路行駛。

（三）內湖沿市民大道、忠孝東（西）路往西方向：

1.改道民權大橋銜接民權東（西）路行駛。

2.改道康寧路或成功路上國道1號銜接建國高架（往南往西），自民權東（西）路、仁愛路、和平東（西）路行駛。

二、管制區域周邊改道動線：

（一）往南車流：改道國道1號銜接松江路、建國北路行駛；改道民族西（東）路銜接重慶北路以東之南北向道路行駛。

（二）往北車流：改道忠孝西（東）路、漢口街、桂林路、愛國西（東）路、艋舺大道、萬大路、經泉州街轉和平西（東）路或經金山南路轉信義路，銜接中華路以東之南北向道路行駛。

（三）往西車流：改道重慶南路、承德路、中山南路、金山南路、新生南路、建國南路或仁愛路轉中山南路，銜接忠孝西（東）路以南或民權西（東）路以北之東西向道路行駛。

北市警局表示，因活動周邊停車空間有限，呼籲民眾儘量搭乘大眾捷運 （北門、雙連、大橋頭及中山站）前往，再步行至活動會場，省時又便利。

另搭乘公車前往者請參考台北市公共運輸處網站查詢公車改道路線；並請駕駛人隨時收聽警察廣播電臺路況插播報導，提前改道行駛，或上大稻埕夏日節活動網站查詢最新資訊，並遵守各路口執勤員警及義交指揮、疏導，嚴禁違規停車。

「2025大稻埕夏日節」8月20日煙火秀各項各管措施。（記者劉慶侯翻攝）註：警提供

「2025大稻埕夏日節」8月20日煙火秀各項交管措施。（記者劉慶侯翻攝）註：警提供

「2025大稻埕夏日節」8月20日煙火秀各項交管措施。（記者劉慶侯翻攝）註：警提供

「2025大稻埕夏日節」8月20日煙火秀各項交管措施。（記者劉慶侯翻攝）註：警提供

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法