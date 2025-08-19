為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    高雄大學赴屏東國小辦雙語夏令營 好玩到學童放颱風假竟落淚

    高雄大學學生赴屏東里港國小辦雙語夏令營，好玩到學童放颱風假竟落淚。（高雄大學提供）

    高雄大學學生赴屏東里港國小辦雙語夏令營，好玩到學童放颱風假竟落淚。（高雄大學提供）

    2025/08/19 08:51

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕國立高雄大學西洋語文學系學生連日來深入屏東縣里港國小舉辦雙語夏令營，推出會行走的機器人等課程，融合英語教學、科學知識與環保理念，啟發學童學習興趣，培養自信與合作精神，活動設計多元新穎，廣受教育優先區學童與家長肯定，學童迫不及待上課，放颱風假甚至落淚。

    營隊由高雄大學西語系學生李姸霈、朱苡宣擔任總召，志工團隊包括西語系吳芸瑄、屏東女中蕭瑾鈞，以及屏東高中陳子涵、葉恩齊，規劃雙語教育與跨領域素養課程，「會行走的機器人」結合重力原理與資源回收，運用廢棄電池、紙箱、竹筷等材料製作機器人，培養動手能力與實驗精神，同時傳遞環保理念；「海盜記憶大考驗」讓學童在遊戲中訓練記憶力，反思數位時代對記憶依賴影響。

    李姸霈表示，回到母校舉辦營隊是多年夢想，透過教育部計畫實現感到榮幸且意義非凡；朱苡宣指出，雖然通勤往返屏東辛苦，但看到孩子全情投入、主動參與，便覺得一切努力值得。學童在輕鬆互動中，逐漸展現自信，課堂上踴躍發言，也熱情投入各項挑戰，提升英語能力，拓展多元視野。

    陳姓學童分享在營隊中接觸到許多平時課堂上不易學到知識，每個活動都充滿新鮮感與期待；林姓學童說，透過合作解謎與團體遊戲，獲得知識也結交許多新朋友，成就感十足。家長表示，孩子參加營隊後對英文學習興趣顯著提升，首次出現迫不及待上課情況；也有家長提到營隊因颱風停課時，孩子感到失落甚至落淚。

    高雄大學學生赴屏東里港國小辦雙語夏令營，好玩到學童放颱風假竟落淚。（高雄大學提供）

    高雄大學學生赴屏東里港國小辦雙語夏令營，好玩到學童放颱風假竟落淚。（高雄大學提供）

    高雄大學學生赴屏東里港國小辦雙語夏令營，好玩到學童放颱風假竟落淚。（高雄大學提供）

    高雄大學學生赴屏東里港國小辦雙語夏令營，好玩到學童放颱風假竟落淚。（高雄大學提供）

