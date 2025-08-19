永慶高中學生發明創新輪椅 世界青少年發明展奪雙獎

林漢與（左起）、佘博渝及官承澤獲得IEYI世界青少年發明展獲得銀牌。（永慶高中提供）

2025/08/19 08:17

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣立永慶高中學生參加在日本大阪舉辦的2025年IEYI世界青少年發明展（International Exhibition for Young Inventors）中，以作品 「AI 輔助過坎三角輪輪椅」參加 Social Care 類別（Senior Group, age 14+）獲銀牌獎，還獲得Panasonic Innovation Award 特別獎，雙料得獎，為台灣再添國際榮耀。

永慶高中校長郭春松說，參賽學生佘博渝、官承澤及林漢與由老師江長民、蔡羽峰及陳瀅卉指導，以社會照護為核心設計議題，運用AI 技術與創新輪椅機構，協助使用者安全地跨越路面落差，有效提升生活的行動安全與自主性，設計獲得評審肯定，Panasonic評審團認為作品具有高度應用潛力與社會影響力，頒發企業特別獎。

郭春松說，學校培育學生參加發明展，從創意發想、設計撰寫、模型製作、發表練習、口語表達到英文簡報與問答應對，都有師長分工指導，學生可學習專業技能，透過練習與模擬，提升臨場反應與跨文化交流能力。

林漢與說，世界賽讓他的表達更流利與自信，英文能力也顯著提升，原本不擅長與人對談，但在比賽中透過與評審、各國參賽者及民眾互動，逐漸熟悉不同的英文口音，更勇於交流；官承澤說，比賽過程在編寫軟體及機構設計中，不斷思考使用者的真實需求，持續優化，與各國人士交流更拓展思考廣度。

佘博渝說，軟硬體結合過程中測試與修改，考量3D列印的誤差，到電路設計與軟體控制，都需要不斷磨合與修正，才能找到最適合機器的參數，比賽過程中有許多與輪椅相關的人士，分享日常困難，表達對作品的期待與肯定，正是發明的意義。

郭春松說，感謝榕懋實業董事長黃啓宗長年支持永慶高中，每年穩定挹注20萬元投入科技與發明教育，以及縣府協助，帶隊老師的指導與照顧，讓學生無後顧之憂，全力發揮。

永慶高中獲獎團隊接受表揚，秀出國旗。（永慶高中提供）

永慶高中師生到日本參賽。（永慶高中提供）

