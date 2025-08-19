為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    2025TTXC雙十節高雄駁二登場 主視覺驚艷亮相

    「2025TTXC台灣文化科技大會」10月10日起將在高雄駁二藝術特區熱鬧登場。（高市文化局提供）

    「2025TTXC台灣文化科技大會」10月10日起將在高雄駁二藝術特區熱鬧登場。（高市文化局提供）

    2025/08/19 08:08

    〔記者蘇福男／高雄報導〕「2025TTXC台灣文化科技大會」10月10日起將在高雄駁二藝術特區熱鬧登場，主辦單位文化部公布大會主視覺，由高雄在地設計品牌「洞豆設計」操刀，以未來金屬質地結合立體結構，象徵AI與文化共創交融的無限可能，並傳遞台灣科技文化融合，邁向未來的企圖心。

    文化部表示，為逐步建構具台灣視角的文化科技社會學論述體系，今年TTXC首度以國際研討會形式呈現，研討會將聚焦AI並延展至多元面向探討，同步提出文化科技產業趨勢調查報告，透過舉辦國際研討會、專題演講、主題論壇等跨國學術對話，深化學理知識與實務觀察，提升TTXC專業影響力。

    文化部指出，面對生成式AI浪潮席捲全球，台灣憑藉優異的科技基礎與文化底蘊，亟須透過跨域融合開創文化新經濟，研討會及論壇將邀請來自影視特效、沉浸式內容、IP應用娛樂、創新場域營運等多元領域的產業先行者共同參與，結合知識與實務，打造跨界合作平台，藉由國際交流與專業對話、媒合，進一步提升台灣文化科技內容產業的國際能見度與市場版圖。

    本屆TTXC將與高市電影館主辦亞洲最大XR影展「XR DREAMLAND」，及文化內容策進院策劃「INNOVATIONS」文化科技展演同步聯動，集結台灣文化科技領域團隊，呈現台灣原創及國際頂尖IP的XR沉浸式作品，邀請民眾一同開啟全新文化科技視野。

    高市府表示，TTXC三度落腳高雄，凸顯高雄在智慧城市與文化科技推動上的決心與成果，結合亞洲最大XR影展、深耕高雄並在全球發光的頂尖飛行劇院技術供應商「智崴資訊」，以及由「夢想動畫」打造位於高雄的全世界首座MR劇院「夢境現實」，共同推出台灣與全球優質代表作品，展現高雄引領台灣文化與科技融合的典範地位。

    早鳥票現正在驚喜製造官網限時熱賣中，更多活動訊息，請關注「TTXC台灣文化科技大會」 社群平台。

    文化部公布「2025TTXC台灣文化科技大會」主視覺。（高市文化局提供）

    文化部公布「2025TTXC台灣文化科技大會」主視覺。（高市文化局提供）

