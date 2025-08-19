高雄港自營櫃場2年淨損逾8千萬 審計部：外包費高達1.4億

高雄港自營櫃場2年淨損逾8千萬，審計部要求檢討改善。圖為高雄港夕陽。（記者洪定宏攝）

2025/08/19 07:16

〔記者洪定宏／高雄報導〕審計部公布去年決算審核結果發現，高雄港自營櫃場從營業淨利700萬餘元，轉為前年及去年營業淨損分別為4222萬餘元、4323萬餘元，光是外包費就高達1億4233萬餘元，要求台灣港務公司檢討改善。

台灣港務公司回覆指出，高雄港自營櫃場已積極招商，爭取部分航線續留，並將受櫃場壅塞影響的船舶外移到高雄港自營櫃場作業，另檢討自營櫃場營運方式，以因應市場發展趨勢。

審計部指出，高雄港在第四貨櫃中心120號及121號碼頭設有自營櫃場，以提供相關支援業務，並依所定費率收取費用，2022年尚有營業淨利700萬餘元，但2023年轉盈為虧，營業淨損4222萬餘元，2024年持續營業淨損並增加到4323萬餘元。

審計部分析虧損原因發現，主要是場地作業、機具維修等採勞務委外方式辦理，外包費竟然高達1億4233萬餘元；另外，長榮海運及台灣韓新遠洋公司搬離第四貨櫃中心，影響自營櫃場營運，導致去年裝卸作業量僅25萬3097櫃次，比前年減少1萬761櫃次。

審計部要求台灣港務公司加強辦理自營櫃場招商、檢討改善機具設備效能、強化檢修及維護作業，以提升碼頭櫃場經營能力及效率，吸引航商至自營櫃場作業，增加營收與獲利。

