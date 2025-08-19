為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    高雄港自營櫃場2年淨損逾8千萬 審計部：外包費高達1.4億

    高雄港自營櫃場2年淨損逾8千萬，審計部要求檢討改善。圖為高雄港夕陽。（記者洪定宏攝）

    高雄港自營櫃場2年淨損逾8千萬，審計部要求檢討改善。圖為高雄港夕陽。（記者洪定宏攝）

    2025/08/19 07:16

    〔記者洪定宏／高雄報導〕審計部公布去年決算審核結果發現，高雄港自營櫃場從營業淨利700萬餘元，轉為前年及去年營業淨損分別為4222萬餘元、4323萬餘元，光是外包費就高達1億4233萬餘元，要求台灣港務公司檢討改善。

    台灣港務公司回覆指出，高雄港自營櫃場已積極招商，爭取部分航線續留，並將受櫃場壅塞影響的船舶外移到高雄港自營櫃場作業，另檢討自營櫃場營運方式，以因應市場發展趨勢。

    審計部指出，高雄港在第四貨櫃中心120號及121號碼頭設有自營櫃場，以提供相關支援業務，並依所定費率收取費用，2022年尚有營業淨利700萬餘元，但2023年轉盈為虧，營業淨損4222萬餘元，2024年持續營業淨損並增加到4323萬餘元。

    審計部分析虧損原因發現，主要是場地作業、機具維修等採勞務委外方式辦理，外包費竟然高達1億4233萬餘元；另外，長榮海運及台灣韓新遠洋公司搬離第四貨櫃中心，影響自營櫃場營運，導致去年裝卸作業量僅25萬3097櫃次，比前年減少1萬761櫃次。

    審計部要求台灣港務公司加強辦理自營櫃場招商、檢討改善機具設備效能、強化檢修及維護作業，以提升碼頭櫃場經營能力及效率，吸引航商至自營櫃場作業，增加營收與獲利。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播