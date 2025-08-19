確定了！台74線大里東昇里匝道 預定9/1通車

台74線快速公路大里區東昇里路段新設匝道目前已完工，預計在9月1日開放通行。（記者陳建志攝）

2025/08/19 06:59

〔記者陳建志／台中報導〕台74線快速公路在大里區東昇里路段增設匝道，方便東區、太平民眾上快速公路，前年2月開工，經施工近2年半，已經在6月底完工，後續並進行約1個月的驗收改善，包括標線、AC路面等都已完成改善，民眾關心何時能通車？交通部公路局員林工務段表示，目前已決定在9月1日舉行通車典禮後正式開放通行。

台74線快速公路，太平區路段僅在太平匝道的旱溪街設有南進匝道，再往南則要到大里德芳南路匝道，無法服務東區、東平路與太平路沿線居民的需求，為方便大里、太平、東區的民眾上台74線，經地方民代爭取後，公路局與中市府規畫闢設東昇里路段南進匝道。

公路局斥資3.2億元，在大里環中東路5段闢設「東昇里路段南入匝道」，全長526公尺，工程內容包含橋梁結構、路面、交通標誌、標線及號誌等設施，2023年2月開工，已在6月30日完工。

公路局員林工務段長秦滄漪表示，工程完工後接下來進行1個多月的驗收和改善，包括改善標線、AC路面，近日所有改善工作都已完成。

因民眾路過該處，發現匝道入口放置攔阻柵欄，已經沒有工作人員施工，都很好奇何時可開放通行？秦滄漪表示，目前預計在9月1日舉行通車典禮後，正式開放通行。

