為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    確定了！台74線大里東昇里匝道 預定9/1通車

    台74線快速公路大里區東昇里路段新設匝道目前已完工，預計在9月1日開放通行。（記者陳建志攝）

    台74線快速公路大里區東昇里路段新設匝道目前已完工，預計在9月1日開放通行。（記者陳建志攝）

    2025/08/19 06:59

    〔記者陳建志／台中報導〕台74線快速公路在大里區東昇里路段增設匝道，方便東區、太平民眾上快速公路，前年2月開工，經施工近2年半，已經在6月底完工，後續並進行約1個月的驗收改善，包括標線、AC路面等都已完成改善，民眾關心何時能通車？交通部公路局員林工務段表示，目前已決定在9月1日舉行通車典禮後正式開放通行。

    台74線快速公路，太平區路段僅在太平匝道的旱溪街設有南進匝道，再往南則要到大里德芳南路匝道，無法服務東區、東平路與太平路沿線居民的需求，為方便大里、太平、東區的民眾上台74線，經地方民代爭取後，公路局與中市府規畫闢設東昇里路段南進匝道。

    公路局斥資3.2億元，在大里環中東路5段闢設「東昇里路段南入匝道」，全長526公尺，工程內容包含橋梁結構、路面、交通標誌、標線及號誌等設施，2023年2月開工，已在6月30日完工。

    公路局員林工務段長秦滄漪表示，工程完工後接下來進行1個多月的驗收和改善，包括改善標線、AC路面，近日所有改善工作都已完成。

    因民眾路過該處，發現匝道入口放置攔阻柵欄，已經沒有工作人員施工，都很好奇何時可開放通行？秦滄漪表示，目前預計在9月1日舉行通車典禮後，正式開放通行。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播