08/19 各報重點新聞一覽

國民黨台中市黨部多位黨工涉偽造連署，台中地院今首度開庭，伍康龍、陳劍鋒等34人皆當庭認罪。（記者陳建志攝）

2025/08/19 06:45

自由時報

坦承聽命黨中央 台中國民黨幽靈連署 34人皆認罪

國民黨為反制公民團體發起的大罷免，於今年二月發起「以罷制罷」，卻偽造抄襲黨員名冊，提議罷免民進黨台中市立委蔡其昌與何欣純，卅四名黨工被起訴。台中地院昨天首次開庭，包括國民黨台中市黨部書記長陳劍鋒、第一組總幹事伍康龍等卅四人皆當庭認罪；伍、陳的辯護人更說，兩人就像象棋的車、馬、兵、卒，是聽命中央黨部和輿論的壓力才會自作聰明犯案，希望法官輕判。

軍公教禁在中國設籍、領身分證 陸委會：明年起不配合查核將不任用

政府「專案清查」軍公教人員有無申領中國身分證件，有少數人不願配合「具結」。陸委會昨日宣布，明年一月正式施行「常態化、制度化」查核，屆時軍公教核心人員有初任、調任者，必須配合查核作業，將依任用法令、契約，不配合查核者，依法不辦理銓審作業、不得簽訂聘用契約、續聘或改聘作業。

刑事局攜手電信業者揪出 普發萬元釣魚簡訊 中國製偽基站散布

立法院七月十一日三讀通過「強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」修正案，增列「普發現金一萬元」，相關作業尚未開始，刑事局隔天即接獲檢舉，有人假冒中央存款保險公司發送相關釣魚簡訊，上月廿一日警方在國道三號沙鹿交流道旁，查獲林男駕車載送俗稱「偽基站」的假基地台，沿途發送釣魚簡訊，循線再逮主嫌陳男，依詐欺罪和電信法移送台中地檢署偵辦，陳男遭羈押。

聯合報

川澤會登場前 川普：烏克蘭不能加入北約

美國總統川普十八日在白宮會晤烏克蘭總統澤倫斯基和七名同行歐洲領袖。會談前夕，川普在社群媒體發文說，澤倫斯基若願意可立即結束俄烏戰爭，但作為和平協議一環，烏克蘭將放棄加入北約，且無法取回遭俄國併吞的克里米亞。

陽光行動／2場意外 揭工地失序危機

「燒起來了！」二○二四年十二月十九日，台中大肚區全聯倉儲工地起火，濃煙遮蔽大半天空，傷者被救出時滿臉黑灰，死者更已全身燻黑，釀成九死八傷慘劇。不到六十天，台灣大道上的新光三越百貨發生氣爆，又奪走五條人命，另卅八人輕重傷。兩起重大工安事故都是工地失序的惡果。

中國時報

蔣萬安：賴應找童子賢組閣

726大罷免大失敗後，朝野要求內閣改組呼聲不斷。台北市長蔣萬安18日表示，和碩董事長童子賢對產業及能源政策均有深入分析，建議內閣總辭後，由童子賢組閣，賴清德總統若願找童子賢組閣，相信會是台灣社會和朝野重新對話、建立互信的開始。

明年擴及駕駛、駐衛警、工友、駐校藝術家

陸委會18日宣布，自2026年1月1日起，軍公教核心人員應配合「常態化、制度化查核」，相關人員不得在陸設籍、申領持用中共「戶籍、身分證、定居證與護照」。若有不配合者，將不予銓審、不得簽署聘用契約，也不能進行續改聘，納核對象包括各機關學校駐衛警、工友、駕駛，甚至駐校藝術家及高中以下任職3個月以上的代課老師。

陸委會昨日宣布，明年一月正式施行「常態化、制度化」查核，軍公教核心人員不得在中國設籍、申領持用中國相關身分證件，不配合查核者將不任用。（記者陳鈺馥攝）

假基地台釣魚簡訊樣態。（記者姚岳宏翻攝）

