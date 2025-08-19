威脅台灣？熱帶擾動或將發展成颱 吳德榮：待觀察

最新氣象署「路徑潛勢預測圖」（左）顯示，在琉球南南西方海面的熱帶低壓今將發展成颱；最新美國系集模式（右）顯示，關島南方海面另一熱帶擾動亦有成颱機率，系集平均路徑通過呂宋島。（圖擷自洩天機教室）

2025/08/19 07:50

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今天（19日）各地為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，西半部地區及東半部山區有局部大雨，尤其南部地區及中部山區有局部短延時豪雨發生機率。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮稱，琉球南南西方海面的熱帶低壓今將發展成颱，對台無影響；關島南方海面另一熱帶擾動亦有發展成颱機率，仍待持續觀察。

吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日至週四（22日）因太平洋高壓減弱北退，各地仍以晴時多雲為主、天氣悶熱。台灣附近水氣增多，局部地區偶有零星降雨機率，大氣不穩定，午後常有強對流發展，應注意劇烈天氣發生，如雷擊、強風、瞬間強降雨等。

吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，週六（23日）、下週日（24日）各地晴朗炎熱，午後山區有局部陣雨或雷雨，偶有擴及部分平地機率；下週一（25日）南方水氣再增多，各地晴時多雲仍偏熱，午後對流範圍擴大。

吳德榮指，最新氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，在琉球南南西方海面的「熱帶低壓」今將發展成颱，偏北移動，對台無影響。

吳德榮分析，最新美國系集模式（GEFS）顯示，關島南方海面另一「熱帶擾動」亦有發展成颱機率，朝西北西至偏西進行，系集平均路徑通過呂宋島；最新歐洲系集模式的平均路徑則較偏北，通過巴士海峽。他補充，顯示模擬有「不確定性」，模式調整中，對台是否有威脅仍待持續觀察。

