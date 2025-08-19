LaLaport、台積電加持 高捷這兩站運量將是明「年」之星

高捷R15生態園區站今年1到7月運量成長率排各站第三高。（記者王榮祥攝）

2025/08/19 00:13

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄捷運R15生態園區站，今年1到7月運量成長率擠下R4高雄機場站成為第三，O11鳳山西站因緊鄰三井LaLaport，吸引越來越多目光；高雄捷運公司看好南、北這兩站將成明「年」之星，運量成長率可有更多期待。

隨高雄產業持續發展，軌道運量穩定成長，高捷觀察今年1到7月各站運量成長率，1至6月成長率原本排在第四的R15生態園區站，7月過後日均運量4787人次，較去年成長16.9%，一舉超越前半年排第三的R4高雄機場站，成為各站運量成長率第三高車站。

生態園區站周邊多住宅區、沒百貨或大賣場，運量多維持中段班，成長率起伏不大，但這兩年運量卻持續增長，成長率相當顯著；高捷檢視車站周邊環境，研判與艾司摩爾等科技大廠進駐R15旁停車場BOT案商辦有關，應屬台積電效應。

除北區的R15生態園區站運量成長率突出，南高雄O11鳳山西站今年1到7月日均運量2391人次、較去年成長7%，儘管各項數據普通，但隨三井LaLaport主建物外觀浮現，緊鄰LaLaport的鳳山西站也引起關注，還有粉專鼓吹在商場與捷運間規劃地下連通道。

高雄三井LaLaport投資額約1百億元，打造地上6層、地下1層，總樓地板面積約6萬坪的購物中心，將引進270家店鋪，預計明年開幕，搭高捷在O11鳳山西站出站就是LaLaport。

看好LaLaport、台積電引來人潮，高捷預期南、北這兩站會是明「年」之星，在運量成長率上會有表現機會。

高捷橘線O11鳳山西站過往人氣平平，但隨三井LaLaport（後方建物）主體浮現，未來運量備受期待。（記者王榮祥攝）

