    首頁　>　生活

    逾百碩博士搶飯碗！高雄清潔隊暌違3年招考 5497人報名、錄取率6.5％

    高雄市清潔隊招募新血，錄取率6.5%，逾百名博、碩士搶飯碗。（記者陳文嬋攝）

    高雄市清潔隊招募新血，錄取率6.5%，逾百名博、碩士搶飯碗。（記者陳文嬋攝）

    2025/08/18 23:20

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市環保局清潔隊招募新血358人，月薪上看4.6萬元，吸引5497人報考，總錄取率6.5%，其中女性占3成2，大多為高中職以上學歷，逾百名博、碩士也來搶飯碗。

    環保局清潔隊暌違3年多，本月招募正式清潔隊員260人，月薪超過4.6萬元，包括本俸、專業加給及清潔獎金，吸引4057人報考；並招募臨時人員98人，月薪超過3.8萬元，採最低薪資乘以1.1倍，加上清潔獎金計算，也有1440人報考。

    環保局表示，清潔隊員年滿16歲以上都可報考，享有勞健保，報名人員大多為高中職以上學歷，不乏碩博士高學歷，其中博士1人、碩士113人；女性報考1771人，占總人數3成2。

    正式隊員考試分為3關，分別為面試、體能測驗、筆試，今年體能測驗折返跑60公尺，考量安全不再扛沙包，臨時人員考試分為面試及筆試；不少現職臨時人員報考正式隊員，環保局強調沒有加分，與民眾一同公平競爭。

    民眾好奇為何先面試再筆試？環保局說，考量清潔隊員必須第一線面對民眾，且工作性質屬於團隊合作，透過面試評估人員是否具備應對不同情境下的溝通能力，以及是否具備團隊合作、互助合作的態度。

    環保局指出，工作項目包括環境消毒、清運垃圾、清溝及掃街，筆試內容涵蓋環保常識、廉政倫理、職業安全衛生，考題會提前公布在網站，預定9月19日放榜。

